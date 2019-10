Portugese socialisten winnen verkiezingen

Minderheidsregering

De regering-Costa verbond de voorbije jaren koopkrachtverhogingen met budgetdiscipline. Het begrotingstekort is in Portugal teruggezakt tot 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Voor de socialisten, die in veel landen in Europa in de verdrukking zitten, is het verkiezingsresultaat een opsteker. Het toont aan dat socialistische partijen, mits een sterke leider, toch nog verkiezingen kunnen winnen én kunnen bevestigen na jaren te hebben bestuurd.