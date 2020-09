Potje zeeslag noopt Europa tot ernstig debat over Turkije...

Griekenland en Cyprus trekken de Europese Unie mee in hun onmogelijk op te lossen conflict met Turkije. Europa maakt zich op voor een moeilijk debat over de relaties met Turkije.

Onhoudbare spanningen in de oostelijke Middellandse Zee na een spelletje zeeslag tussen Turkije en Griekenland en een Cypriotisch veto dat Europese sancties tegen het regime in Wit-Rusland tegenhoudt. Twee conflicten die zich afspelen in de directe invloedssfeer van Europa: dat is wat de Europese leiders donderdag en vrijdag op het bord krijgen.

De koppeling van de twee dossiers die inhoudelijk geen uitstaans hebben met elkaar, leidt tot frustratie in meerdere hoofdsteden. Cyprus pleegt chantage en ondermijnt de Europese geloofwaardigheid. De Europese leiders kondigden al op 19 augustus sancties aan tegen Wit-Rusland. Er ligt al langer een lijst van sancties tegen zo'n 40 personen. Maar Cyprus houdt het been stijf.

De discussie over Wit-Rusland verhuist opnieuw naar het hoogste Europese niveau. Normaal zouden de 27 EU-leiders afgelopen donderdag en vrijdag naar Brussel zijn afgezakt. Maar Raadsvoorzitter Charles Michel stelde die top in allerijl uit omdat hij mogelijk besmet was met Covid-19. Een tweede negatieve test garandeert dat de top komende donderdag en vrijdag kan plaatsvinden.

Oud conflict

Handhaaft de Cypriotische president Nikos Anastasiadis zijn veto? De druk is immens. De Baltische landen eisen duidelijke taal en ook de Duits bondskanselier Angela Merkel speelt het hard. Europa moet een voorbeeld stellen dat ook in Moskou wordt gehoord. Het wordt zeer moeilijk voor Anastasiadis om tegen een vastberaden Merkel in te, een lid van dezelfde politieke familie (de christendemocratische EVP), in te gaan.

De krampachtige Cypriotische chantage zegt veel over de explosieve kracht van onopgeloste conflicten met almaar meer jaarringen.

Toch zegt de krampachtigheid van de Cypriotische chantage veel over de explosieve kracht van onopgeloste conflicten met almaar meer jaarringen, zoals die in de oostelijke Middellandse Zee. Het conflict draait rond maritieme grenzen en gas- en oliebronnen. Intussen zijn ook Israël en Egypte betrokken partij, maar ook het kluwen in Libië en de rol van Frankrijk daarin spelen een rol. 'Het is een onmogelijk conflict om op te lossen', zeggen zowat alle experts.

Griekenland en Cyprus zijn deel van de Europese Unie. Zij kregen van Raadsvoorzitter Charles Michel, die de regio een week geleden bezocht, al de volle steun. Maar ook met Turkije zijn er hechte banden: een douane-unie, onderhandelingen over een mogelijk lidmaatschap en een migratiedeal uit 2016. Turkije vangt bijna 4 miljoen migranten op. De EU legde al 6 miljard euro op tafel voor hun opvang in Turkije.

Van de beloofde visumvrije toegang tot Europa is niets in huis gekomen en ook de toetredingsonderhandelingen liggen stil. Het Europese geld raakt stilaan op. De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan zette begin maart uit frustratie de deur voor de vluchtelingen open. Sinds die bewuste escalatie is het overleg met Europa hervat, tot de nieuwe climax deze zomer.

Kastelorizo

Het conflict tussen Griekenland en Turkije over energiewinning op de Middellandse zee escaleerde snel. Kastelorizo, een onooglijk Grieks eiland voor de Turkse kust, werd het symbool van de waanzin: de exclusieve economische zones van Griekenland en Cyprus overlappen die van Turkije.

Plots leek een oorlog in het uiterste oosten van de Middellandse Zee nakend. Militaire oefeningen aan beide zijden en Turkse onderzoeksschepen maakten het spierballengerol compleet. Europa dreigde meegesleurd te worden in een opbod van sancties. Ook de NAVO keek bezorgd naar de vijandelijkheden tussen twee lidstaten van de alliantie.

Erdogan liet zich uiteindelijk, in een gesprek met Europees raadsvoorzitter Charles Michel en Angela Merkel, overtuigen om te dimmen: de schepen keerden terug naar Turkije en er kwam een voorzichtige dialoog met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.

In een toespraak voor de Verenigde Naties stemde Erdogan ook in met de idee van Charles Michel om een internationale conferentie te organiseren. Zo'n debatproces is essentieel om de spanningen te verminderen. Om Cyprus aan boord te krijgen, moet Turkije nog een geste doen, is in Europese kringen te horen. 'Erdogan zal zelf kunnen bepalen of het Europees antwoord positief of negatief is.'

We willen niet dat Turkije de sjampetter speelt van de Middellandse zee. Maar welke relatie willen we dan wel? Europees diplomaat