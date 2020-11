Premier Johnson heeft nieuwe topadviseur

Geen Conservatief parlementslid of een politieke insider, maar de relatief onbekende Dan Rosenfield is de nieuwe topadviseur van de Britse premier Boris Johnson. Het koningsdrama, waarin Johnsons eigenzinnige mastermind Dominic Cummings en diens protegé Lee Cain met slaande deuren vertrokken, kent zo een verrassend einde.

Crisismanagement

Rosenfield is geen bekende in Conservatieve kringen en heeft niet echt een politieke kleur, al zou hij wel gematigd zijn. Hij is de voorzitter van de Joodse liefdadigheidsorganisatie World Jewish Relief en werkt voor Hakluyt, een strategisch adviesbureau voor bedrijven en investeerders dat onder meer met voormalige spionnen werkt. Voordien werkte hij tien jaar bij het ministerie van Financiën, waar hij onder meer de privésecretaris van de ministers van Financiën Alistair Darling (Labour) en George Osborne (Conservatieven) was. In 2011 vertrok hij daar om als bankier aan de slag te gaan.