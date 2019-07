Premier Johnson sluit nieuw uitstel brexit uit

Boris Johnson is woensdag benoemd tot Brits premier. Hij maakte direct duidelijk dat een uitstel van de brexit niet aan de orde is.

'We zullen de EU verlaten op 31 oktober, geen mitsen en maren', zei de 55-jarige Johnson buiten zijn ambtswoning in Downing Street.

Johnson volgde woensdag zijn partijgenoot Theresa May op als premier. Zij diende eerder op de dag haar ontslag in bij koningin Elizabeth II. De vorstin ontving vervolgens Johnson, de nieuwe leider van de Conservatieve partij, en vroeg hem een regering te vormen.

De nieuwe premier ging direct na zijn benoeming naar zijn ambtswoning. Daar kondigde hij aan een 'betere' brexitdeal met de EU te willen sluiten. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat we het in 99 dagen hebben opgelost', stelde Johnson.

Hij voorspelde ook dat 'twijfelaars, doemdenkers en zwartkijkers' ongelijk zullen krijgen. Johnson sprak ook over binnenlandse kwesties. Hij beloofde duizenden extra agenten en verbeteringen in de gezondheidszorg.

De brexit vormt echter de grootste uitdaging voor de nieuwe premier, die in de aanloop naar het referendum in 2016 campagne voerde om de EU te verlaten. Zijn voorganger May sloot een brexitdeal met de EU, maar die is drie keer weggestemd in het Britse Lagerhuis.