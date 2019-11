'Premier Malta stapt op'

Door zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia is de positie van de Maltese premier Joseph Muscat onhoudbaar geworden.

De politieke crisis in Malta heeft een hoogtepunt bereikt. Nadat twee toplui - Keith Schembri, de stafchef van de premier, en Konrad Mizzi, minister van Toerisme - dinsdag ontslag namen, zou nu ook premier Joseph Muscat aftreden. Dat schrijft de plaatselijke krant Times of Malta.

Enkele regeringsleiders, waaronder de premier, kwamen in opspraak nadat ze gelinkt werden aan de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia. In de nasleep van de Panama-papers deed Caruana Galizia onderzoek naar corruptie in de Maltese politiek. Ze overleed op 16 oktober 2017 op 53-jarige leeftijd door een aanslag met een autobom.