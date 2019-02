Premier May stelt stemming over Brexit-deal uit

In het Britse parlement komt het woensdag niet tot een stemming over de Brexit-deal die premier Theresa May onderhandelde met de EU.

Dat stelt Theresa May in de marge van een top tussen de Europese Unie en de Arabische Liga in de Egyptische badstad Sharm-el-Sheikh. Ze belooft de stemming nu tegen 12 maart te laten doorgaan. Het parlement stemt woensdag enkel over de volgende Brexitstappen, waar ook nog een flinke angel in zit voor May. De dag voordien legt de premier een verklaring af in het Lagerhuis. De officieel geprikte datum voor de Brexit is amper 17 dagen later, op 29 maart, de dag dat Groot-Brittannië in principe uit de EU stapt, met of zonder deal.

'Het is nog altijd mogelijk de Europese Unie met een akkoord op 29 maart te verlaten', zei May op het vliegtuig naar Egypte. In Sharm-el-Sheikh wil May nog maar eens naar een verbeterde Brexit-deal hengelen bij de Europese leiders. May ziet EU-president Donald Tusk net voor de top. Maar het gesprek zal kort zijn en ook de Britten sluiten een doorbraak uit.

Veranderingen

Het Britse Lagerhuis verwierp enkele weken geleden het echtscheidingsakkoord dat May met de Europese onderhandelaars had bereikt. Sindsdien probeert ze opnieuw te onderhandelen met Europa. May hoopt dat de Europeanen het echtscheidingsakkoord willen heropenen, maar daar hebben de Europeanen nog steeds geen oren naar.

May beloofde haar achterban om veranderingen aan te brengen in de tekst. Zo hoopt ze een chaotische Brexit te voorkomen. Met wijzigingen over de kwestie Noord-Ierland hoopt ze de critici finaal over de streep te trekken.

Met het uitstel van de stemming speelt May hoog spel. Ze wil er extra tijd mee kopen om een betere deal met de EU uit de brand te slepen, maar riskeert de opstand binnen haar eigen partij nog verder aan te jagen. Drie ministers - Greg Clark, David Gauke en Amber Rudd - verklaarden gisteren nog dat May de Brexit moest uitstellen als er niet snel een doorbraak komt. May staat steeds meer onder druk, vanuit eigen land en de EU, om de Brexit op 29 maart uit te stellen.

Showdown

Mogelijk komt het woensdag in het parlement tot een 'showdown over de Brexit. Onderdeel van de stemming over wat de volgende stappen moeten zijn, is een amendement van twee invloedrijke parlementsleden, de Conservatieve ex-minister Oliver Letwin en ex-Labourminister Yvette Cooper. Zij willen het parlement laten stemmen over een uitstel voor Brexit als premier May tegen dan haar herziene deal niet ter stemming heeft voorgelegd. In de feiten komt het erop neer dat het parlement bij een ja de controle over het Brexitproces van de regering overneemt.