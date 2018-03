Premier Michel: 'Duitsland is nu de drijvende kracht voor Europa'

Premier Charles Michel reageert in een persbericht op de stemming van de sociaaldemocraten (SPD) in Duitsland, die beslisten verder te gaan in een coalitie met de partij van bondskanselier Angela Merkel. Dat Merkel voor een vierde regering kan gaan, is volgens de premier goed nieuws voor Europa. 'Nu het resultaat duidelijk is, moeten we een versnelling hoger schakelen. Er is geen tijd te verliezen', aldus de eerste minister.