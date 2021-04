Premier Noord-Ierland kondigt ontslag aan

Arlene Foster gooit de handdoek in de ring als premier van Noord-Ierland, na een interne revolte in haar partij. Haar ontslag komt op een moment dat de spanningen in Noord-Ierland hoog oplopen.

Arlene Foster, de eerste vrouwelijke premier van Noord-Ierland, heeft haar ontslag aangekondigd nadat 20 parlementsleden in het Noord-Ierse en vier in het Britse parlement een motie van wantrouwen tegen haar hadden gesteund.

Ze verloor de steun van haar partij in de nasleep van de brexit, waardoor een grens ontstond in de Ierse Zee, tussen Groot-Brittannië en de provincie Noord-Ierland. Voor de hevige unionisten van de DUP, de partij die in 1971 opgericht werd door de radicale dominee Ian Paisley, was dat een brug te ver.

Door het vertrek van Foster dreigen de spanningen in de Britse provincie nog toe te nemen. Het geweld laaide er de voorbije maanden op, vooral omdat de overwegend protestantse meerderheid, die zich door en door Brits voelt, zich in de verdrukking voelt komen. Ze vreest dat de nieuwe zeegrens, met bijbehorende douanecontroles, een eerste stap richting aanhechting bij de Ierse Republiek is. Foster was zelf geen voorstander van het Protocol dat die grens creëerde, maar haar achterban vond dat ze onvoldoende deed om dat tegen te houden.

