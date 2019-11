Prins Andrew zet publieke activiteiten stop

'Het is duidelijk geworden voor mij de voorbije dagen dat de omstandigheden van mijn omgang in het verleden met Jeffrey Epstein de werkzaamheden van mijn familie en mij verstoren', zei prins Andrew in een persbericht.

Dit jaar kwam hij opnieuw in opspraak wegens misbruik van minderjarige meisjes. Maar op 10 augustus werd hij dood aangetroffen in zijn cel in New York. Naar aanleiding van die zaak verschenen in de Britse pers ook berichten over de band tussen Epstein en prins Andrew. Zo doken er videobeelden op van een bezoek van Andrew aan Epstein in 2010, dus twee jaar na diens veroordeling.