Prins Henrik, man van Deense koningin, overleden

Prins Henrik, de man van de Deense koningin Margrethe II, is overleden. Hij was immer boos omdat hij zich geen koning mocht noemen.

Henrik werd op 11 juni 1934 geboren in het Franse Talence als graaf Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat . Hij leerde Margrethe kennen in Londen en het koppel trouwde in 1967, vijf jaar voor ze tot koningin werd gekroond. Henrik gold als haar grote steun en toeverlaat. Het voorbije jaar vierden ze nog hun gouden bruiloft.

Prins-gemaal

De meeste publieke taken legde Henrik al neer in 2016. Hij legde destijds ook de door hem ongeliefde titel van prins-gemaal neer. Tot zijn laatste jaren hekelde Henrik dat hij als echtgenoot van een koningin niet de titel koning kon verkrijgen. Vorige zomer verklaarde de prins dat hij zonder de passende titel niet naast de koningin wilde begraven worden.

Om de onprettige Deense winter te vermijden, bracht Henrik veel tijd door in Egypte, waar hij in januari een longontsteking opliep. De artsen ontdekten toen ook een goedaardige tumor in zijn linkerlong. Toen zijn toestand verslechterde, besliste hij zijn laatste levensdagen door te brengen in paleis Fredensborg.