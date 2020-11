Pro-Europese Sandu verslaat Kremlinkandidaat in Moldavië

De pro-Europese Maia Sandu heeft de presidentsverkiezingen in Moldavië gewonnen van haar Kremlingezinde tegenstrever. Het is een nieuwe opdoffer voor Rusland in zijn geostrategische achtertuin.

'De voorlopige resultaten spreken voor zichzelf', liet de verkiezingscommissie maandag weten. Met bijna 100 procent van de stemmen geteld lag Maia Sandu ruim op kop. Zij haalde zondag bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen net geen 58 procent van de stemmen. Haar enige rivaal, aftredend president Igor Dodon, kon inpakken met 42 procent.

De 48-jarige Sandu is het boegbeeld van de pro-Europese beweging in Moldavië. Zij beloofde haar aanhangers toenadering te zoeken tot de Europese Unie en hengelde al nadrukkelijk naar financiële steun van Brussel. De EU sloot in 2014 een deal over nauwere economische en politieke relaties met Moldavië. Maar de afgelopen jaren klonk stevige kritiek op het gebrek aan ingrijpende hervormingen.

Sandu scoorde ook sterk met haar belofte werk te maken van de strijd tegen de corruptie. 'De staat moet werken voor de burgers, niet voor dieven en corrupte ambtenaren', zei ze maandag. Moldavië is met zijn 3,5 miljoen inwoners een van de armste landen van Europa. De gewezen Sovjetrepubliek heeft door de corona-epidemie af te rekenen met een scherpe economische terugval.

Tegenvaller voor Poetin

De overwinning van Sandu is een tegenvaller voor Rusland, dat dit jaar te maken heeft met felle onrust in zijn geostrategische achtertuin, zoals Wit-Rusland en Kirgizië. President Vladimir Poetin had openlijk zijn steun uitgesproken voor Dodon en hem tijdens een audiëntie op het Kremlin financiële steun beloofd.

Ondanks het verlies van 'zijn' kandidaat leek Poetin de zaken niet op de spits te willen drijven. De Russische president liet bij monde van zijn woordvoerder weten dat hij de keuze van het Moldavische volk respecteert. Moskou streeft een goede werkrelatie na met president Sandu, klonk het nog.

Nederlaag

Ook Dodon gaf maandag zijn nederlaag toe, al hield hij nog een slag om de arm. 'Als de rechtbanken bevestigen dat alles correct verliep, maken we er een eind aan', zei hij. Vorige week had Dodon zijn aanhangers nog opgeroepen massaal de straat op te trekken als de verkiezingen zouden worden 'gestolen'. Zondagavond riep hij echter op tot kalmte.