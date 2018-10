Pro-Europese coalitie rond Macron daagt EVP uit

De EVP, waartoe ook CD&V behoort, vormt van oudsher het grootste machtsblok dat vanuit het centrum de Europese politiek bepaalt. Maar de EVP is intussen veel meer naar rechts opgeschoven. Een nieuwe pro-Europese formatie dingt officieel naar de centrumkiezer, als alternatief voor de populisten. ‘We moeten nu handelen, of het Europese project wankelt. Laat ons Europa wakker schudden’, staat in een tribune die in enkele kranten is verschenen.