Proces Charlie Hebdo zet toon voor andere terreurprocessen

Met straffen van vier jaar tot levenslang viel een doek over het proces over de terreuraanslagen tegen de redactie van Charlie Hebdo en de joodse supermarkt Hyper Cacher in 2015.

Op 7, 8 en 9 januari 2015 brachten terroristen in Frankrijk 17 mensen om het leven. De drie mannen werden daarna doodgeschoten door de Franse politie. Het proces over de terreurdaden tegen Charlie Hebdo en Hyper Cacher dat woensdag werd afgerond, is symbolisch, omdat met die aanslagen in Frankrijk - en later ook in België - een terreurgolf startte van Islamitische Staat.

Alle veertien de beklaagden in het bijzondere assisenproces in Parijs werden veroordeeld. De zwaarste straffen gingen naar de handlangers van Amedy Coulibaly, de man die terreur zaaide in de Joodse supermarkt Hyper Cacher. Mohamed Belhoucine, de mentor van Coulibaly, kreeg levenslang. Hij vluchtte kort voor de feiten naar Syrië en werd bij verstek veroordeeld tot levenslang. Het vermoeden bestaat dat hij overleden is. De vrouw van Coulibaly werd beschuldigd van medeplichtigheid en kreeg een celstraf van 30 jaar. Ook zij vluchtte naar Syrië.

Ali Riza Polat was een spilfiguur die eveneens 30 jaar celstraf kreeg. Hij leverde de wapens aan Coulibaly, maar zorgde ook voor wapenleveringen aan de gebroeders Kouachi, die de aanslag op de redactie van het weekblad Charlie Hebdo uitvoerden. Hij is medeplichtig aan zowel de aanslagen op de Hyper Cacher als die op Charlie Hebdo en zit sinds 2015 in de cel.

Er stonden ook twee Belgen terecht voor hun rol in het leveren van wapens aan de gebroeders Kouachi. Ze kregen respectievelijk vijf en acht jaar opsluiting en zitten sinds 2017 in de cel. Het speciale Hof van Assisen sprak zes beschuldigden vrij van medeplichtigheid aan een terreurnetwerk.

Gespannen sfeer

Opvallend is dat het hof milder oordeelde dan de openbare aanklagers hadden geëist.

In de motivering van de uitspraak stelde het hof dat het netwerk rond Coulibaly wel degelijk bewezen was. Het was veel minder duidelijk wie tot het netwerk van de gebroeders Kouachi behoorde. Een deel van de beschuldigden was onderdeel van een netwerk dat de gewapende jihad vooropstelde. Opvallend is dat het hof milder oordeelde dan de openbare aanklagers hadden geëist.

Het proces startte op 2 september en verliep in een gespannen sfeer. Zeker omdat Charlie Hebdo bij het begin van het proces nog eens de omstreden spotprenten van de profeet Mohammed had gepubliceerd. Die spotprenten waren de rechtstreekse aanleiding voor de aanslag op het weekblad in 2015.

Tijdens het proces volgden nog eens drie aanslagen, onder andere op de leraar Samuel Pati en drie gelovigen in de Notre-Dame van Nice. Bij een terreuraanval aan de oude redactielokalen van Charlie Hebdo in Parijs raakten twee medewerkers ernstig gewond.

De aanslagen in 2020 dwongen de Franse president Emmanuel Macron om snel een strengere wet tegen de islamterreur door te voeren. Dat leverde hem kritiek op, omdat hij met die wetgeving de moslimbevolking zou viseren. Macron ontkende dat krachtig.

Voorbereidingen in België

De aanslag op Charlie Hebdo en de gijzeling in de Hyper Cacher in 2015 leidden tot een terreurgolf in Frankrijk en België. De aanslagplegers verwezen naar de terreurgroep Islamitische Staat, die toen politiek op haar hoogtepunt stond en grote gebieden in Irak en Syrië bezette.

De grote aanslag in Parijs op de muziektempel Bataclan en de omliggende wijk op 13 november 2015 maakte 137 slachtoffers. Er bleken banden met België te zijn, omdat een aantal potentiële islamterroristen zich in ons land ophield.

Op 22 maart 2016 vielen bij aanslagen op de luchthaven in Zaventem en de metro in Brussel 32 doden. Op 14 juli 2016 maakte een terrorist met een vrachtwagen 86 slachtoffers op de Promenade des Anglais in Nice.

De lezers van Charlie Hebdo hebben het verdict uitgesproken door iedere week het weekblad ter hand te nemen. Riss directeur van Charlie Hebdo

Al die zware aanslagen moeten nog hun beslag krijgen voor een rechtbank. In België zijn de voorbereidingen voor een assissenproces begonnen voor de aanslagen van 22 maart. De aanslagen deinden ook uit naar andere landen, zoals Duitsland, waar eveneens een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Op dit moment loopt in Parijs een proces tegen de dader van een mislukte aanslag op de Thalys van Brussel naar Parijs in augustus 2015. Ook die aanslag paste in de terreurgolf.

Spottende reactie

Charlie Hebdo reageerde op de gebruikelijk spottende manier. In het nummer van het weekblad dat woensdag verscheen is 'God op zijn plaats gezet' de kop boven een figuur die afgevoerd wordt met een politiewagen naar de gevangenis.

In zijn commentaar schreef de directeur van de publicatie, tekenaar Riss, dat 'de cyclus van geweld die in de lokalen van Charlie Hebdo werd geopend, eindelijk wordt afgesloten.'