Protest tegen pensioenplannen legt Frankrijk plat

Gesloten scholen, bijna geen enkele trein, geblokkeerde wegen en meer dan 180.000 betogers in dertig steden. Frankrijk protesteert donderdag massaal tegen president Macrons nieuwe pensioenhervorming.

Het is de betogers menens. De pensioenhervorming van president Emmanuel Macron zint hen niet. Ze zou een einde maken aan de 42 aparte stelsels die nu van kracht zijn en één uniform systeem met punten invoeren.

74 procent Pensioen De Fransen krijgen een pensioen van gemiddeld 74 procent van hun laatste loon, tegenover 59 procent in andere westerse landen.

Dat heeft een grote impact. De officiële pensioenleeftijd in Frankrijk is 62 jaar. Sommigen mogen al veel eerder stoppen. Militairen kunnen al op hun 47ste met pensioen, treinpersoneel op hun 52ste en zeevaarders op hun 55ste. De Fransen gaan gemiddeld op 60,8 jaar met pensioen, blijkt uit cijfers van de OESO, de organisatie van rijkere landen. Ze behouden gemiddeld 74 procent van hun laatste inkomen, tegenover 59 procent in andere westerse landen.

Parijs plat tot maandag

In totaal betogen meer dan 180.000 mensen tegen de pensioenhervorming. Een veelvoud van hen legt het werk neer. Het openbaar vervoer ligt volledig plat. 85,7 procent van de machinisten staakt en 90 procent van de tgv’s en regionale treinen werd geannuleerd. In Parijs rijden slechts vijf van de zestien metrolijnen en zijn er enorme verkeersopstoppingen. De staking in de Franse hoofdstad duurt zeker tot maandag, zegt Thierry Babec van de Parijse vervoersvakbond Unsa.

Veel scholen bleven gesloten. ‘In totaal staakt 1 op de 5 ambtenaren’, meldt staatssecretaris Olivier Dussopt. 7 van de 8 Franse olieraffinaderijen werden geblokkeerd, maar voorlopig is er nog geen benzinetekort. Ook het grootste deel van de vloot van Air France blijft aan de grond. Geen enkele beroepsgroep blijf onberoerd: ook vuilnisophalers, advocaten, dokters en gele hesjes staken.

De betoging verloopt niet overal vredig. In Nantes was er een opstootje met enkele relschoppers waar de oproerpolitie traangas inzette. In totaal werden in alle dertig steden waar werd betoogd 18 mensen gearresteerd.