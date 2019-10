Protesten dreigen Catalonië op te zadelen met economische kater

In Barcelona kleurden onafhankelijkheidsvlaggen vrijdag het straatbeeld. Vanuit de hele regio waren voorstanders van een afscheuring van Spanje de voorbije dagen in 'marsen voor de vrijheid' naar de Catalaanse hoofdstad opgestapt.

Daar schreeuwden zeker 525.000 mensen hun verontwaardiging uit over de veroordeling van twaalf Catalaanse leiders door het Spaanse hooggerechtshof . Samen kregen die 100 jaar cel vanwege hun rol in het onafhankelijkheidsproces twee jaar geleden.

Vreedzaam protest

Tot de driedaagse marsen was opgeroepen door de burgerbeweging Assemblea Nacional Catalana. De aankomst in Barcelona viel samen met een staking georganiseerd door vakbonden die voor afscheuring van Spanje zijn.

Die kende heel wat weerklank in de universiteiten en de havensector. Ruim een derde van de ambtenaren legde het werk neer. En in het openbaar vervoer gold een minimumdienstverlening.

In toespraken spoorden de organisatoren van de acties de Catalanen aan het protest tegen de veroordeling van hun leiders voort te zetten. 'Maar op een vreedzame manier.' Die oproep kwam er niet toevallig. De voorgaande dagen mondden vreedzame demonstraties vooral in Barcelona uit in gewelddadige confrontaties met de ordediensten. Ook vrijdag ontstonden 's avonds incidenten.

Economische kater

De angst voor een gepeperde economische factuur zit er in Catalonië goed in. In de nasleep van het omstreden onafhankelijkheidsreferendum in 2017 meden buitenlandse toeristen de regio ook een hele tijd. Bovendien verplaatsten tientallen bedrijven hun administratieve hoofdzetel naar andere regio's.