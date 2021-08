Protesten in Nederland en Frankrijk tegen coronamaatregelen

Protest tegen coronamaatregelen in de evenementensector in Nederland

In Nederland en Frankrijk komen dit weekeinde tienduizenden op de been tegen coronamaatregelen. In Nederland gaat het over maatregelen voor de evenementensector, in Frankrijk is de gezondheidspas het mikpunt.

Voor de actie 'Unmute U' gingen betogers de straat op in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen. Ze eisten dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden. In Amsterdam was het zo druk dat de gemeente mensen opriep niet meer naar het protest te komen. De organisatie zelf meldde zaterdag gedurende de dag dat het ook te druk was in Utrecht en Rotterdam.

Festivalorganisatie ID&T is 'ontzettend blij' met het grote aantal mensen dat aanwezig was bij de demonstraties. 'We hopen dat de overheid heeft meegekeken en maandag zich beraadt over haar besluit tot nu toe. Nederland heeft laten zien dat de maat vol is, het kan niet langer zo', zegt operationeel directeur van ID&T, Rosanne Janmaat.

Volgens organisator Jasper Goossen van 'Unmute Us' was de opkomst veel hoger dan verwacht. 'De willekeur van de besluitvorming is onacceptabel en maakt ons boos. Er zijn geen goede argumenten waarom er nu geen evenementen kunnen plaatsvinden. We hebben hele goede onderzoeken die dat bewijzen en daar is geen speld tussen te krijgen', zei hij.

De Nederlandse premier Mark Rutte maakte onlangs op een persconferentie bekend dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht moeten blijven. Meerdaagse evenementen gaan sowieso tot 20 september niet door. Kort na de mededeling van Rutte werd de demonstratie van de evenementensector aangekondigd.

Frankrijk

Ook in Frankrijk is er protest tegen de coronamaatregelen. De tegenstanders van de 'gezondheidspas' en van verplichte vaccinatie tegen COVID-19 komen voor het zesde weekend op rij op straat. Er zijn meer dan 200 betogingen gepland.

Volgens schattingen van een politiebron zouden tussen de '170.000 en 220.000' mensen betogen, met grotere manifestaties in Toulon, Nice, Marseille, Montpellier en Perpignan.

In het stadje Pau (77.000 inwoners), manifesteerden zaterdagmorgen minstens 2.700 mensen volgens de politie, onder wie een boegbeeld van de 'gele hesjes', Jérôme Rodrigues. 'Vaccineer u als u dat wil, maar wij zijn tegen een gezondheidspas voor het ziekenhuis of om boodschappen te doen, we vragen de intrekking van de wet', zei hij in een korte toespraak.

De pas is onder meer van toepassing in bars en restaurants, de gezondheidszorg en de trein. De gezondheidspas werd maandag uitgebreid naar ruim 120 grote winkelcentra en winkels. Het gaat om een bewijs van volledige vaccinatie, een covidtest van minder dan 72 uur oud of een bewijs van ziekte in de zes voorbije maanden.

In Parijs worden volgens de politiebron 12.000 à 20.000 betogers tegen deze maatregel verwacht, op vier optochten, waarvan twee op initiatief van de gele hesjes en één waartoe Florian Philippot heeft opgeroepen, de voormalige nummer 2 van het extreemrechtse Front National.