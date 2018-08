Protestgolf overspoelt Roemenië

Duizenden Roemenen eisen het ontslag van de sociaaldemocratische regering. Ze beschuldigen haar van corruptie.

In Roemenië lijkt de geest uit de fles. Voor de derde nacht op rij trokken duizenden boze inwoners de straat op om te protesteren tegen het beleid van de sociaaldemocratische regering.

Sinds die eind 2016 weer aan de macht kwam, zette die een hervorming van justitie op poten. Volgens haar tegenstanders bedreigt die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en heeft die een duidelijk doel: ervoor zorgen dat politieke verantwoordelijken aan vervolgingen ontsnappen.

Ook de Europese Commissie en de Verenigde Staten uitten al hun bezorgdheid over de hervormingsplannen. 'Het wetsontwerp brengt de onafhankelijkheid van rechters in het gedrang en ze perkt de bevoegdheden van het openbaar ministerie in. Ze ondermijnt ook het vertrouwen van het publiek in justitie', stelde Europees Commissielid van Justitie Vera Jourova afgelopen weekend nog in de Duitse krant Welt.

Protestgolf

De regeringsplannen leidden het voorbije anderhalf jaar al tot verschillende demonstraties in het land. Eind vorige week laaide de protestgolf weer op.

Vrijdag waren in de hoofdstad Boekarest zeker 80.000 Roemenen op de been. Slogans als 'Justitie, geen corruptie!' en 'De regering moet weg' weerklonken in de straten.

Schermvullende weergave Vrijdag liepen de protesten uit de hand in Boekarest. ©AFP

Al snel liepen de demonstraties uit de hand toen de ordediensten traangas en het waterkanon inzetten. Volgens de agenten gingen ze tot die maatregel over omdat ze met stenen en waterflessen bekogeld werden en hooligans probeerden door het politiekordon te breken.

Anderen beweren dat de ordediensten al tot de actie overgingen nog voor de hooligans op het toneel verschenen waren. Bij de gewelddadige incidenten raakten zeker 450 mensen gewond, onder wie een dertigtal agenten. Ook verschillende journalisten deelden in de klappen.

Buiten proportie

De ordediensten en de regering oogstten een storm van kritiek voor het hardhandige optreden tegen de demonstranten. Ook de centrumrechtse Roemeense president Klaus Iohannis liet zich niet onbetuigd.

De sociaaldemocraten storten het land in chaos en wanorde. Klaus Iohannis Roemeense president

'Ik veroordeel de brutale interventie van de ordetroepen. Hun actie was volledig buiten alle proporties', stelde het staatshoofd, dat al maanden op ramkoers ligt met de linkse meerderheid in het parlement.

Iohannis verweet de regering van premier Viorica Dancila 'tegen de belangen van de burgers te handelen'. 'De sociaaldemocraten storten het land in chaos en wanorde', klonk het. De president beval het parket een onderzoek te openen naar het politieoptreden.

Maar de centrumlinkse regering wuifde de kritiek weg. 'De agenten hebben in lijn met de wet gehandeld om de staatsinstellingen te verdedigen', stelde minister van Binnenlandse Zaken Carmen Dan.

4 miljoen Roemenen weg

Het hardhandige optreden van de ordediensten vrijdag lijkt de protesten voorlopig niet in de kiem te smoren. Want zaterdag- en zondagavond trokken opnieuw duizenden mensen de straat op. Al was de opkomst vooral zondagavond een pak minder dan de twee vorige dagen.

4 miljoen Roemenen De voorbije 15 jaar trokken zowat 4 miljoen van de 20 miljoen Roemenen weg op zoek naar een beter leven elders in Europa.

Aan de demonstraties van de voorbije dagen namen ook heel wat Roemenen deel die de afgelopen jaren hun vaderland de rug toegekeerd hebben. De voorbije 15 jaar trokken zowat 4 miljoen van de 20 miljoen Roemenen weg op zoek naar een beter leven elders in Europa.