Puigdemont: ‘De Catalaanse crisis is een Europese crisis'

In het boek ‘De Catalaanse crisis’ houdt de gewezen premier van Catalonië, Carles Puigdemont, een lange apologie voor het recht op zelfbestuur. Voor Europa biedt de crisis kansen om zijn geloofwaardigheid te herwinnen, luidt het.

Eind oktober vorig jaar vestigde Carles Puigdemont zich in vrijwillige ballingschap in België. Van daaruit bleef de gewezen Catalaanse premier de zaak van de Catalaanse onafhankelijkheid onvermoeibaar verdedigen.

Sinds hij op 1 oktober het referendum organiseerde over de Catalaanse onafhankelijkheid en hij op 27 oktober de onafhankelijkheid uitriep in de Generalitat is hij persona non grata in Spanje. Daar loopt nog altijd een arrestatiebevel tegen hem wegens ‘rebellie’, een politiek misdrijf in Sapnje waar een gevangenisstraf van 30 jaar op staat.

In het boek, geschreven in samenwerking met de journalist Olivier Mouton, verdedigt Puigdemont omstandig waarom hij het referendum organiseerde en waarom hij blijft geloven in een onafhankelijk Catalonië.

Opvallend is dat Puigdemont een heel open nationalisme verdedigt, of beter gezegd, hij noemt het geen nationalisme. Voor hem moet de Catalaanse onafhankelijkheid ook gedragen worden door een meerderheid van de Catalanen, en het omstreden referendum heeft dat aangetoond.

Natiestaten

‘We blijven benadrukken dat het project van de Catalaanse republiek zich niet mag baseren op de klassieke nationale identiteiten die in de negentiende eeuw tot het ontstaan van natiestaten geleid hebben. Men moet zich baseren op het idee van een burgerrepubliek die losstaat van de herkomst van de mensen. De uniformering die door de nationale staten wordt opgelegd, is voor ons onaanvaardbaar’, stelt Puigdemont.

Voor hem is zelfbeschikking van een volk gebaseerd op internationale verdragen. Hij vraagt zich af waarom andere landen de voorbije jaren wél hun onafhankelijkheid kregen en waarom Catalonië dat recht wordt ontzegd.

De weg naar de Catalaanse onafhankelijkheid is ook ‘uniek’, aldus Puigdemont. De hele evolutie is geweldloos verlopen. Dat Catalonië op 1 oktober 2017 voor onafhankelijkheid koos, ligt ook in grote mate aan de Spaanse staat en de conservatieve leiders.

Aznar

De dictatuur van generaal Franco had diepe sporen nagelaten in Catalonië. Franco verbood niet alleen de taal, maar ook alles wat naar het Catalaans rook. Dat Carles geboren is als Carlos en zijn voornaam pas na de dood van Franco Carles kon worden, zegt veel zo niet alles over hoezeer de dictatuur Catalonië wilde verpulveren.

En het beterde niet, zeker niet toen de conservatieve Partido Popular (PP) aan de macht was. Volgens Puigdemont was het onder premier José María Aznar (1996-2004) dat Catalonië opnieuw hard werd aangepakt. ‘Aznar stuurde aan op iets wat niet zichtbaar was in de Spaanse samenleving, een historische, frontale confrontatie tussen Spanje en Catalonië. Dat heeft alles kapot gemaakt. Vanaf dat moment groeide het gevoel dat het onmogelijk was om het eens te worden met de Spaanse regering die geleid werd door mensen die weigerden naar ons te luisteren’, stelt Puigdemont.

Schermvullende weergave José Maria Aznar ©EPA

In 2006 werd onder de sociaaldemocratische regering-Zapatero een nieuw statuut voor Catalonië onderhandeld en gestemd met een tweederde meerderheid. Maar de PP legde zich daarbij niet neer. Ze bracht de zaak voor de tien rechters van het Grondwettelijk Hof. En die veegden het uiteindelijk van tafel.

Gerecht

Het Spaanse gerecht is volgens Puigdemont niet onafhankelijk: ‘De Spaanse politiek is jarenlang gedomineerd door conservatieve partijen en dus zijn de hoogste juridische gezagsdragers benoemd door die meerderheid.’

Ook Pablo Llarena, de rechter bij het Hooggerechhtshof die ondermeer Puigdemont vervolgt, hoort thuis in de conservatieve sfeer en is ‘aangesteld door de PP, zonder bewijs van kundigheid’.

Dat Puigdemont naar Brussel vluchtte, is niet toevallig. Hij schrijft ons land een ‘traditie in mensenrechten’ toe, maar het is vooral omdat Brussel de Europese hoofdstad is dat hij ons land kiest.

Europa doofstom

Maar Europa blijft in alle opzichten doofstom voor het verzoek om te bemiddelen in het conflict tussen Catalonië en Spanje. Op zich vindt Puigdemont het niet verwonderlijk dat er geen openbare verklaringen worden afgelegd. Maar de hoogste instanties weigeren gewoon elk contact, ook informeel. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker blijft bijvoorbeeld onbereikbaar. Natuurlijk zit Juncker in dezelfde Europese fractie als de PP.

Kwetsend was het stilzwijgen wel bij het geweld dat de Spaanse Guardia Civil gebruikte bij het referendum vorig jaar. Puigdemont looft de Belgische premier Charles Michel, die wel een veroordeling uitsprak. Maar de gewezen Catalaanse premier ergert zich aan de Europese moraalridders die in de hele wereld voor mensenrechten opkomen, maar zedig zwijgen over Catalonië.

De Franse president Emmanuel Macron bijvoorbeeld, die streeft naar een sterke nieuwe centrumpartij om de almaar radicalere rechtse en linkse partijen af te remmen. ‘Dat is een mooie theorie. Maar de feiten geven een ander beeld. Macron heeft heel nauwe banden met Ciudadanos, een partij die radicaler is dan de PP, de fanatieke verdediger van het Spaanse nationalisme. Dan positioneer je je niet echt in het centrum. Zo’n extreem identiteitsbeeld is volgens ons geen blijk van gematigdheid.’

Bemiddeling

Puigdemont is vooral teleurgesteld in Europa omdat het de eigen waarden verloochent. ‘Als Europa overal in de wereld moraallessen wil geven, dan moet het eerst voor eigen deur vegen. Het moet waken dat het de belangen van de lidstaten beschermt, maar ook die van de burgers. Op dit moment lijkt het door haar reactie alleen de lidstaten te willen beschermen.’

Toch blijft Puigdemont hopen op Europa, zelf als het de Catalaanse onafhankelijkheid in se niet wil erkennen. Wel zou Europa een bemiddelende rol kunnen spelen ‘zonder voorafgaande taboes’. Het zou ook bewijzen dat Europa wel degelijk handelt naar de principes die het zo graag aan anderen wil opleggen.

De halsstarrige weigering van Spanje om in dialoog te gaan, maakt het overleg bijzonder moeilijk. Puigdemont vindt dat Spanje een voorbeeld moet nemen aan David Cameron toen die premier van het Verenigd Koninkrijk was. Die organiseerde wel het referendum over de Schotse onafhankelijkheid maar ook met duidelijke afspraken én hij bood ook alternatieven aan.

Puigdemont blijft hopen op een onderhandelde oplossing. Zijn drang naar Catalaanse onafhankelijkheid is gestoeld op een geweldloos zelfbeschikkingsrecht. Hij wijst een nieuw referendum niet af, zelfs als dan voor maximale bevoegdheidsoverdracht wordt gekozen en niet voor onafhankelijkheid. ‘Wat wij willen, is dat men ons recht op zelfbeschikking erkent, dat is belangrijker dan de onafhankelijkheid zelf.’

Zolang de Catalaanse kwestie vastzit, wil Puigdemont zijn verantwoordelijkheid ‘als preisdent’ opnemen. Als dat verandert, dan verlaat hij de politiek, zo schrijft hij.

Gerona

‘Ik droom ervan terug te keren naar Gerona, de omgeving die mij het dierbaarst is. Er een leven te leiden waarvoor je niet rijk moet zijn, te genieten van de vele kleine dingen in het leven.’

Maar dat gebeurt niet vooraleer de Catalaanse crisis een soort van oplossing krijgt. Die is niet in zicht. ‘Ik zal nooit opgeven zolang het Catalaanse probleem niet verdwenen is.’

En ook de Spaanse gevangenis schrikt hem niet af. ‘Nee, deze zaak zal niet opgelost worden door de leiders in de gevangenis te gooien of ze in ballingschap te jagen.’

Het boek van Puigdemont is een vurig pleidooi voor een open en democratisch zelfbeschikkingsrecht. Of dat pleidooi zoden aan de dijk zet is een andere vraag. Noch Spanje, noch Europa hebben momenteel zin in die discussie.