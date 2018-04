Puigdemont heeft Duitse cel verlaten

De afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont heeft vrijdag kort na de middag de gevangenis van het Duitse Neumünster verlaten. Voor de gevangenis riep hij op tot de vrijlating van alle opgesloten Catalaanse leiders.

In de soap rond de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd is vrijdagmiddag weer een aflevering afgerond. Net geen twee weken na zijn aanhouding in Duitsland heeft de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont de gevangenis van Neumünster verlaten.

De ex-journalist kwam vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van 75.000 euro betaald had. Hij moet evenwel nog wel op Duits grondgebied blijven, justitie op de hoogte houden van zijn verblijfsplaats en zich een keer per week bij de autoriteiten melden.

Geen rebellie

De zaak was donderdagavond in een stroomversnelling gekomen. Toen oordeelde een Duitse rechter dat Puigdemont niet aan Spanje kan worden uitgeleverd op basis van de beschuldiging van rebellie.

De beschuldiging van misbruik van overheidsgeld weerhield de Duitse rechter wel. Hij oordeelt later of daarvoor een uitlevering aan Spanje aan de orde is.

Het oordeel van de Duitse rechter is een ferme tegenslag voor Spanje. Zelfs als Duitsland Puigdemont uiteindelijk op een vliegtuig naar Madrid zet, kan het Spaanse hooggerechtshof hem niet vervolgen wegens rebellie.

Hoop op hogere rechtbank

Hoewel de Spaanse regering officieel verklaart de beslissing van het Duitse gerecht te respecteren, overheerste vrijdag in conservatieve kringen teleurstelling. De partij van premier Mariano Rajoy hoopt dat een hogere Duitse rechtbank de beslissing van de rechter in Schleswig-Holstein nog ongedaan maakt.

Parket Nijvel onderzoekt gps-tracking Hebben Spaanse geheim agenten in ons land een gps-tracker geplaatst op de auto van de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont? Die vraag houdt Catalaanse nationalisten al enkele weken bezig. Lijfwachten van Puigdemont ontdekten eerder dit jaar een tracker op de auto waarmee de ex-premier zich in ons land verplaatst. Ze dienden een klacht in. 'Het parket van Nijvel heeft in februari van dit jaar inderdaad een onderzoek geopend nadat de entourage van de heer Puigdemont een tracker onder diens auto ontdekt had', bevestigde het parket van Waals-Brabant vrijdag aan De Tijd. Het gaat na of sprake was van inbreuk op de privacy. 'Het onderzoek loopt nog.'

Volgens de Catalaanse krant La Vanguardia overweegt het Spaanse hooggerechtshof de zaak aanhangig te maken bij het Europees Hof van Justitie. Op die manier zou hij duidelijkheid willen krijgen over een mogelijke niet-naleving van de regels rond het Europees aanhoudingsbevel en de uitlevering van verdachten tussen Europese lidstaten.

Dat hof met hoofdzetel in Luxemburg moet toezien op de naleving van de Europese wetgeving en garanderen dat alle Europese instellingen die Europese wetgeving naleven.

Als Llarena naar het Europees hof trekt, zou het Europees aanhoudingsbevel tegen Puigdemont en co. volgens de bronnen van La Vanguardia weer opgeschort worden.

Uithaal naar Spanje

Catalaanse nationalistische kringen onthaalden het Duitse oordeel inmiddels op gejuich. Verschillende leden van Junts per Catalunya, de lijst van Carles Puigdemont, en van de links-nationalistische ERC reisden vrijdag zelfs naar Neumünster af om Puigdemont in de armen te sluiten bij het verlaten van de gevangenis.

Rond 14 uur kwam de ex-premier onder massale persbelangstelling buiten. Hij nam de gelegenheid te baat om nog eens uit te halen naar Spanje.

'Ik vraag de onmiddellijke vrijlating van alle kameraden die in Spaanse gevangenissen zitten', stelde Puidgemont. 'Het is een schande dat in Europa politieke gevangenen zijn.'

De Catalaan riep de Spaanse regering op een politieke uitweg te zoeken uit de crisis. 'De tijd van de dialoog is aangebroken. Het is de moment om aan politiek te doen. De Spaanse autoriteiten hebben geen excuses meer om de dialoog met de Catalanen uit de weg te gaan.'