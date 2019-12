Puigdemont heeft Europees zitje beet

Voormalig Catalaans premier Carles Puigdemont en voormalig minister Toni Comin worden toegelaten tot het Europees Parlement. Ze zullen zetelen vanaf januari volgend jaar.

Het Europese parlement besliste vandaag om beide Catalanen toe te laten, nadat het Europese Hof van Justitie gisteren oordeelde dat een Europees parlementslid onschendbaar is vanaf het moment dat ze verkozen zijn. Het arrest ging over Orial Junqueras, de voormalige vice-premier van Catalonië. Junqueras is inmiddels veroordeeld tot 13 jaar cel wegens 'opstandigheid', een gevolg van het onafhankelijkheidsreferendum van 2017.

In juli van dit jaar besliste het Gerecht van de EU nog dat de twee Catalanen niet mochten zetelen omdat ze niet de eed aan de Spaanse grondwet hadden gezworen. Het Gerecht moet nu van het Europese Hof de zaak opnieuw behandelen, maar tot een beslissing valt mogen Puigdemont en Comin in het parlement zetelen.

Puigdemont reageerde verheugd toen hij zijn voorlopige badge voor het parlement mocht gaan ophalen: 'Dit is een vreugdevolle dag, niet alleen voor ons maar voor alle mensen die geloven in een Europa dat gebaseerd is op de wilsbeschikking van de burgers.'

De formaliteiten zullen na het kerstreces worden afgehandeld. Het Europees parlement sluit de deuren van 21 december tot 3 januari.

De beslissing van het Europese Hof zorgt ook voor deining in Spanje. Het gerecht is niet van plan om Oriol Junqueras vrij te laten na het arrest. Wel onderzoekt het gerecht of de Europese aanhoudingsmandaten tegen Puigdemont en Comin worden ingetrokken of niet.