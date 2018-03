Puigdemont maakt uitstap naar Zwitserland

De afgezette Catalaanse premier, Carles Puigdemont, reist dit weekend naar Zwitserland om een debat bij te wonen over de Catalaanse onafhankelijkheid.

Voor de tweede keer sinds hij eind oktober vorig jaar onderdak zocht in ons land, verlaat Carles Puigdemont binnenkort de Belgische landsgrenzen. Nadat de afgezette Catalaanse leider in januari naar Denemarken gereisd was om aan de universiteit van Kopenhagen deel te nemen aan een politiek debat, trekt hij nu naar Zwitserland.

'Carles Puigdemont neemt er zondag deel aan een debat over de onafhankelijkheid van Catalonië georganiseerd door het Internationaal Filmfestival en Mensenrechtenforum in Genève', maakte die organisatie woensdag bekend.

Film over Catalonië

De organisatoren zochten contact met de oud-journalist omdat tijdens het filmfestival de film 'Catalonië, Spanje op de rand van een zenuwcrisis' getoond wordt. Na afloop volgt een debat over de kwestie.

Naast Puigdemont neemt ook Micheline Calmy Rey, de voormalige Zwitserse 'presidente', deel aan de discussie. De naam van de andere deelnemers houdt de organisatie voorlopig nog geheim.

Onafhankelijkheidsproces

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de Zwitsers kennismaken met de Catalaanse kwestie. Eerder dit jaar trok Anna Gabriel, een ex-parlementslid van de kleine antikapitalistische CUP, al naar het Alpenland.

Ze landde daar kort voordat ze in Madrid ontboden was voor verhoor. De Spaanse justitie wil haar in beschuldiging stellen voor haar rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsproces.

Afgelopen weekend raakte bekend dat een ander afgezet Catalaans regeringslid ons land verlaten heeft voor het Verenigd Koninkrijk. Ex-minister van Onderwijs Clara Ponsatí nam haar functie als hoofd van de School of Economics and Finance aan de University of St. Andrews in Schotland.

Meeting in Brussel

In afwachting van zijn uitstap naar Zwitserland riep Puigdemont woensdag de parlementsleden van Junts per Catalunya (JxCat) in Brussel samen om te overleggen over de politieke strategie.

Puigdemont zag begin deze maand 'tijdelijk' af van het premierschap. Hij schoof de nummer twee op zijn lijst, Jordi Sànchez, naar voren als kandidaat-premier.

Maar die zit sinds 16 oktober in een Madrileense cel. En de Spaanse justitie weigert hem tijdelijk vrij te laten om de parlementszitting over zijn installatie als regeringsleider bij te wonen.

Turull kandidaat-premier?

In een poging de impasse te doorbreken zou JxCat nu Jordi Turull in stelling willen brengen als kandidaat-premier. Maar de kans dat de Spaanse regering hem als premier erkent, lijkt klein.