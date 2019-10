Puigdemont meldt zich bij Belgische politie

De voormalige Catalaanse premier bood zich vrijwillig aan nadat Spanje een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd had. Hij mocht het politiekantoor onder voorwaarden weer verlaten.

Net geen twee jaar nadat hij in het grootste geheim naar België afgereisd was om aan vervolging in Spanje te ontkomen, heeft Carles Puigdemont zich vrijdagmorgen weer gemeld bij de Belgische politie. Hij deed dat vrijwillig nadat de Spaanse justitie begin deze week het Europees en internationaal aanhoudingsbevel tegen de Catalaanse ex-premier weer geactiveerd had.

De autoriteiten in Madrid schoten in actie nadat het Spaanse hooggerechtshof twaalf Catalaanse leiders veroordeeld had vanwege hun rol in het streven naar afscheuring van Spanje in het najaar van 2017. Zeven politici en twee leiders van burgerbewegingen kregen celstraffen van negen tot dertien jaar cel.

De zwaarste straf kreeg de voormalige Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras. Hij werd veroordeeld wegens opruiing en misbruik van overheidsgeld. Vanwege die twee misdrijven vraagt Spanje ook de uitlevering van Puigdemont.

Voorwaarden

Voor de Belgische politie verzette de Catalaanse ex-premier zich vrijdagvoormiddag tegen zijn overlevering in Spanje. Iets na 11 uur mocht hij het politiekantoor weer verlaten.

3 aantal aanhoudingsbevelen Het is de derde keer dat Spanje een Europees en internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd heeft tegen Puigdemont.

Een borgsom moest Puigdemont niet betalen. Maar hij moet de Belgische justitie wel op de hoogte houden van zijn verblijfplaats en zijn doen en laten. Tijdens de behandeling van de zaak moet de Catalaan in ons land blijven. 'Al kan hij wel een verzoek indienen om België te verlaten', klonk het.

Daarop heeft ons land Spanje gevraagd of Puigdemont immuniteit geniet. De Catalaan is bij de Europese verkiezingen van 26 mei immers verkozen. Maar hij heeft die zetel nog niet opgenomen want volgens de Spaanse wetgeving moet hij daarvoor eerst naar Madrid afreizen om die functie officieel te aanvaarden.

Omdat het Spaanse aanhoudingsbevel tegen Puigdemont nooit ingetrokken is, riskeerde hij de voorbije maanden dus meteen in een cel in Madrid te belanden zodra hij voet op Spaanse bodem zou zetten. En dus bleef Puigdemont in België. De Spaanse justitie zal ons land daarom vrij snel laten weten dat de Catalaanse ex-premier geen parlementaire onschendbaarheid geniet.

Derde keer

Zodra die kwestie uitgeklaard is, kan justitie in ons land zich grondiger buigen over het Spaanse verzoek om uitlevering. Zijn advocaten verwachten dat Puigdemont een van de volgende dagen opnieuw moet langsgaan bij justitie in ons land.

Het is de derde keer dat Spanje een Europees en internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd heeft tegen Puigdemont. De Belgische justitie heeft zich nog nooit over de grond van de zaak uitgesproken.