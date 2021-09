Puigdemont opgepakt in Sardinië

De voormalige Catalaanse president Carles Puigdemont is opgepakt op het Italiaanse eiland Sardinië. Zijn Belgische advocaat Simon Bekaert wil dat het Europees Hof van Justitie opnieuw zijn immuniteit bevestigt.

Tegen Puigdemont, die sinds oktober 2017 in België woont, liep een internationaal arrestatiebevel. Spanje wil hem vervolgen voor zijn rol bij de mislukte afscheiding van Catalonië. Hij riskeert een celstraf van 25 jaar.

Puigdemont werd bij zijn aankomst op Sardinië opgepakt. Hij was van plan op het eiland deel te nemen aan een lokale politieke meeting. Het Italiaanse gerecht zal nu moeten beslissen of de voormalige Catalaanse leider wordt vrijgelaten of uitgeleverd aan Spanje.

Over de onschendbaarheid van Puigdemont als Europarlementslid was al heel wat getouwtrek. Begin maart had het Europees Parlement die nog met een ruime meerderheid opgeheven. Maar net voor de zomer trok het Europees Hof van Justitie de kaart van de voormalige Catalaanse leider en kreeg hij zijn onschendbaarheid - voorlopig - terug.

We houden ons klaar om een nieuw verzoekschrift in kort geding in te dienen bij het Europees Hof om bij wijze van voorlopige maatregel opnieuw zijn immuniteit te bevestigen. Simon Bekaert Belgische advocaat van Puigdemont

Definitief was dat nog niet. Het blijft afwachten op een definitieve uitspraak ten gronde. 'De vicevoorzitter van het Gerecht heeft beslist het status quo te behouden tot hij de argumenten van alle partijen meer in detail heeft kunnen bestuderen', klonk het destijds in een persbericht.