Puigdemont strijdvaardig in Brussel

'Het is geen gemakkelijke reis geweest, geen korte reis, geen reis zoals ik verwacht had, maar ik ben tenminste terug op Catalaanse bodem.' Dat zei de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont zaterdag tijdens een persconferentie bij zijn aankomst in de gebouwen van de Catalaanse vertegenwoordiging bij de Europese Unie in de Wetstraat in Brussel.

Puigdemont verbleef sinds eind maart in Duitsland, waar hij opgepakt was op de terugweg naar België. Zowel Puigdemont als de huidige minister-president Quim Torra benadrukten het belang van een Europese strategie.

'Dit is niet mijn laatste stop, dit is niet het einde van mijn reis', zei Puigdemont. 'Van hieruit zal ik mijn reis door Europa verderzetten. Ik zal tot in de verste uithoek van Europa reizen om de rechtvaardige zaak van het Catalaanse volk te verdedigen. Mijn reis gaat door tot alle politieke gevangenen vrijgelaten zijn en het Catalaanse volk haar recht op zelfbeschikking kan uitoefenen zonder te moeten vrezen voor geweld.'

Spaanse nederlaag

Quim Torra ontving Puigdemont bij zijn terugkeer in Brussel. 'Vandaag is een nederlaag voor de Spaanse staat, Spanje heeft de Europese juridische strijd verloren', zei hij. 'Hoeveel nederlagen heeft de Spaanse staat nog nodig om te begrijpen dat dit politieke probleem een politieke oplossing nodig heeft?

'Ik ben een vrije Europeaan, overal behalve in Spanje.' Carles Puigdemont

Hij pleitte voor een Europese oplossing. 'We doen er alles aan om de Catalaanse zaak zoveel mogelijk te internationaliseren. Het feit alleen al dat Carles Puigdemont in België is, biedt veel mogelijkheden om onze zaak te internationaliseren.'

Zijn ontmoetingen met de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon noemde Torra 'zeer belangrijk'. 'We delen het idee dat mensen het recht moeten hebben om over hun eigen toekomst te beslissen', zei hij.

Ontgoocheld

Puigdemont zei niet zozeer te rekenen op de Europese leiders, maar op de Europese burgers. 'Ik was zeer ontgoocheld door de stilte van de Europese leiders na het geweld tegen Catalaanse burgers op de dag van het onafhankelijkheidsreferendum. Maar Europa is niet alleen een gebouw dat door staten, politici en Europese leiders opgetrokken wordt. Het is een gebouw vol Europese burgers. Ik ben er zeker van dat de meerderheid van de publieke opinie de fundamentele waarden van de democratie hoog in het vaandel draagt.'

Op de vraag of hij de Belgische regering niet in problemen brengt door zijn aanwezigheid in Brussel, zei hij de steun van de N-VA te waarderen, 'maar dit is geen zaak van de Belgische politiek. We willen ons niet mengen in de Belgische politiek en hebben veel respect voor de Belgische politieke realiteit.' Hij zei ook niet het statuut van politieke vluchteling te willen aanvragen in België. 'Ik ben een vrije Europeaan, overal behalve in Spanje', klonk het.

Hij toonde zich optimistisch over de nieuwe Spaanse regering van de socialistische premier Pedro Sánchez (PSOE). 'Er is een dialoog opgestart, dat is nieuw. Beeld je in van hoe ver we komen, hoe lang we hebben moeten vragen om gewoon rond de tafel te gaan zitten en te praten. Maar de vraag is wat het recept van Pedro Sánchez is om dit politiek op te lossen. De enige mogelijke politieke oplossing is via de stembus.'

Het Spaanse gerecht wil Puigdemont vervolgen wegens het organiseren van een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië in oktober 2017. Hij werd op 25 maart opgepakt in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein op basis van een internationaal aanhoudingsbevel.