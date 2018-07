Puigdemont tekent beroep aan tegen uitlevering

Een Duitse rechter besliste donderdag de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont aan Spanje uit te leveren. Hij weerhield enkel de klacht wegens misbruik van overheidsgeld, niet die van rebellie. Puigdemont gaat in beroep.

Het dossier-Puigdemont belandde eind maart op het bord van de Duitse justitie. Duitse agenten hadden de afgezette Catalaanse premier op verzoek van de Spaanse autoriteiten op 25 maart opgepakt toen die, op de terugweg van een lezing in Finland, met de auto de Deens-Duitse grens overstak.

De Spaanse justitie had in november vorig jaar een eerste keer een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Puigdemont en vier andere afgezette Catalaanse ministers. Die waren eind oktober, enkele dagen voor ze zich in Madrid bij een rechter moesten melden voor verhoor, in het grootste geheim naar België afgereisd.

Onafhankelijkheidsreferendum

In de nasleep van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober vorig jaar hadden Spaanse rechters het vizier gericht op verschillende leden van de Catalaanse regering en op de leiders van twee burgerbewegingen, Assemblea Nacional Catalana en Òmnium Cultural. De klachten tegen hen varieerden van rebellie over opruiing en ongehoorzaamheid tot ambtsmisbruik en misbruik van overheidsgeld.

De leiders van de burgerbewegingen en verschillende ex-ministers zitten al sinds de herfst van vorig jaar in de cel. Maar Puigdemont en co. bleven op vrije voeten in afwachting van een uitspraak over hun overlevering aan Spanje.

Begin april had de Duitse justitie zich een eerste keer over de zaak gebogen. Het parket drong er bij de rechtbank in Sleeswijk-Holstein op aan Puigdemont aan Madrid over te leveren op basis van de aanklacht van 'rebellie'.

Maar de rechter willigde dat verzoek niet in. Volgens hem bestond er geen grond om de klacht 'rebellie' te weerhouden. Hij besliste daarop ook Puigdemont onder voorwaarden vrij te laten.

Gebruik van geweld

De Duitse beslissing kwam hard aan in Spanje. Want de klacht 'rebellie' woog het zwaarst. Daarop staat een celstraf van 30 jaar in Spanje.

In een poging de Duitse justitie van mening te doen veranderen, stuurde Pablo Llarena, een rechter van het Spaanse hooggerechtshof, beeldmateriaal naar zijn Duitse collega's. Daarop zou te zien geweest zijn dat de Catalaanse nationalisten geweld gebruiken tegen Spaanse agenten. Dat gebruik van geweld moest de klacht helpen onderbouwen.

Voor het Duitse parket volstond het beeldmateriaal om opnieuw aan te dringen op de overlevering. Maar de rechter in Sleeswijk-Holstein raakte niet overtuigd. Eind mei oordeelde die dat enkel de klacht wegens misbruik van overheidsgeld weerhouden kon worden.

Vliegtuig naar Madrid

Destijds besliste de rechter evenwel nog niet of die klacht volstond om Puigdemont aan Spanje over te leveren. Donderdag viel dat oordeel wel: Puigdemont kan op een vliegtuig naar Madrid gezet worden om daar berecht te worden wegens misbruik van overheidsgeld.

'De beschuldigingen aan het adres van Puigdemont komen niet overeen met de begrippen hoogverraad en verstoring van de openbare orde die voorkomen in de Duitse wet', luidde het. 'Er was geen sprake van grootschalig geweld in Catalonië, wat nodig was om over te gaan tot de overlevering op basis van de klacht van rebellie.' In afwachting van zijn eventuele overlevering blijft Puigdemont in Duitsland wel op vrije voeten.

De Vlaamse advocaat van Puigdemont, Paul Bekaert, kondigde intussen aan dat hij beroep zal aantekenen tegen de overlevering aan Spanje. 'Een uitspraak in beroep kan nog drie maanden op zich laten wachten', stelde Bekaert.

Zijn cliënt reageerde via Twitter opgetogen. 'We hebben de grootste leugen van de Spaanse staat ontkracht. De Duitse justitie ontkent dat het referendum van 1 oktober een vorm van rebellie was. Elke minuut die onze collega's in de cel doorbrengen, is een minuut van schaamte en onrechtvaardigheid. We zullen strijden tot het eind, en we zullen winnen!'

Klap voor Spaanse justitie

De uitspraak van de Duitse rechter is opnieuw een klap voor de Spaanse justitie. Want die kan Puigdemont nu enkel berechten voor misbruik van overheidsgeld. Op dat misdrijf staat een lagere straf dan op een veroordeling wegens rebellie: maximum 12 jaar cel.

De beschuldigingen aan het adres van Puigdemont komen niet overeen met de begrippen hoogverraad en verstoring van de openbare orde die voorkomen in de Duitse wet.

De advocaten van de andere Catalaanse politici zullen de uitspraak van de Duitse rechter ongetwijfeld proberen aan te grijpen om de klachten wegens rebellie en opruiing tegen hun cliënten onderuit te halen.

De Spaanse justitie liet donderdag weten nog niet officieel op de hoogte te zijn van de uitspraak. 'We wachten die af en gaan die dan analyseren', luidde het.