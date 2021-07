Puigdemont verliest Europese onschendbaarheid

De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en twee van zijn ministers verliezen hun onschendbaarheid als Europese Parlementsleden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vrijdag beslist.

Carles Puigdemont, Toni Comín en Clara Ponsatí werden in 2019 verkozen tot Europees Parlementslid. Op 9 maart van dit jaar hief het Europees Parlement met een grote meerderheid hun immuniteit op. De drie Catalanen gingen daarop in beroep bij het Europees Hof van Justitie.

In eerste instantie schorste het Europese gerecht de opheffing van de onschendbaarheid op 2 juni. De vicevoorzitter van de rechtbank wilde de argumenten van beide partijen beter doorgronden, liet het Hof weten. Nu is de knoop doorgehakt. De beslissing is tijdelijk omdat het Hof nog een uitspraak moet doen over de grond van de zaak.

Volgens de vicevoorzitter van de rechtbank geeft 'het (Europees) Parlement toe dat de onschendbaarheid intact blijft en dat de leden zich naar een vergadering kunnen begeven'.

Aanhouden

Dat betekent volgens het Hof dat de drie Catalaanse Parlementsleden naar het Parlement in Straatsburg kunnen zonder op geldige wijze aangehouden te worden. Bovendien kunnen de Catalanen nog een kortgeding aanspannen mocht een land als Frankrijk hen aanhouden op weg naar het Europees Parlement in Straatsburg.

Het (Europees) Parlement geeft toe dat de onschendbaarheid intact blijft en dat de leden zich naar een vergadering kunnen begeven . Europees Hof van Justitie

De vicevoorzitter nuanceert het gevaar dat de Catalanen lopen. België weigerde op 7 januari 2021 de uitlevering van de Catalaanse politicus Lluís Puig, die niet eens een parlementaire onschendbaarheid genoot. De Belgische weigering leidde tot een prejudiciële vraag van het Spaanse Hooggerechtshof aan het Europese Hof over de Europese uitleveringsprocedure.

Puigdemont, Comín en Ponsatí zijn in Spanje aangeklaagd wegens 'opruiing', omdat ze op 1 oktober 2017 een referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid hielden. Voor Puigdemont en Comín komt daarbij nog 'misbruik van overheidsgeld' voor de organisatie van het referendum, dat door de Spaanse overheid en de Spaanse Justitie verboden was.

Uitlevering

Eind oktober 2017 reisden Puigdemont, Comín en Ponsatí in het geheim naar Brussel om aan vervolging in Spanje te ontkomen en de Catalaanse zaak in het hart van Europa aan te kaarten.