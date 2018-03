Puigdemont ziet af van Catalaans leiderschap

Zoals verwacht kondigde Puigdemont vanuit Brussel aan dat hij geen kandidaat meer is om de nieuwe minister-president van Catalonië. Na overleg tussen de separatistische partijen, die een meerderheid hebben in het nieuw verkozen Catalaans parlement, wordt Jordi Sanchez i Picanyol voorgesteld als de nieuwe regeringsleider .

Dat Puigdemont geen kandidaat meer is om zichzelf op te volgen als leider van Catalonië lijkt geen knieval ten opzichte van Madrid. Want Jordi Sanchez, de 53-jarige leider van de Assemblea Nacional Catalana (ANC) die nu naar voren wordt geschoven, zit al sinds oktober in een Spaanse cel, wegens zijn inzet voor de afscheuring van Catalonië.