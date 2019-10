Queen leest 'Conservatief verkiezingsmanifest' voor

Met de geijkte protocollaire folklore is koningin Elizabeth maandagmiddag per koets van haar Buckingham Palace naar het Britse parlement getrokken om er de Queen's Speech voor te lezen. Daarmee werd traditioneel een nieuw parlementair jaar geopend, en maakte de regering van Conservatief premier Boris Johnson kond van haar nieuwe plannen.

Via de Queen onderstreepte Johnson nogmaals dat het Verenigd Koninkrijk op de deadline van 31 oktober de Europese Unie zal verlaten. En dat hij nog snel een nieuwe brexitdeal met Brussel ambieert. De onderhandelingen zijn volop bezig, maar veel optimisme klonk er de voorbije weekend niet uit Europese hoek. De kans dat er nog voor de Europese top van donderdag een scheidingsverdrag beklonken wordt, is dan ook uiterst klein.

De kans dat zo'n deal ook een meerderheid in het Brits parlement vindt, lijkt nog kleiner. En voor een economisch chaotische 'no deal'-brexit, waarvoor Johnson niet terugdeinst, is al helemaal geen appetijt. Vorige maand stemden oppositiepartijen en dissidente Conservatieven alvast een wet die Johnson verplicht, als hij tegen zaterdag geen deal kan laten passeren, brexituitstel tot 31 januari moet vragen. Aangezien hij daarmee zijn grootste brexitbelofte zou moeten breken, lijken vervroegde verkiezingen dit najaar hoe langer hoe meer onvermijdelijk.

Politieke uitzending

Of de 26 wetten die de Queen's Speech bevatte, er snel komen, is hoogst onzeker. De komende dagen debatteert het parlement over de voorstellen, waarna er een stemming volgt. En Johnsons Conservatieven beschikken niet langer over een volstrekte meerderheid. Hoewel een weggestemde Queen's Speech niet strikt geldt als een motie van wantrouwen, zou het de val van de regering-Johnson en vervroegde verkiezingen nog dichterbij brengen.