'Racisme is gif, haat is een gif'

‘Racisme is een gif’, zo reageerde de Duitse bondskanselier Angela Merkel op de racistische moordpartij in de Duitse stad Hanau. De extreemrechtse AfD wijst Merkel zelf met de vinger.

'Racisme is een gif, haat is een gif en dat gif is in onze samenleving verantwoordelijk voor veel te veel misdrijven’, zo sprak Merkel donderdag haar ongenoegen uit over de terroristische aanslag in Hanau, in de buurt van Frankfurt. Een schutter met extreemrechtse ideeën schoot er woensdag negen mensen dood in twee shishabars. De meeste slachtoffers hadden een migratieachtergrond. De vermoedelijke dader werd later dood aangetroffen in zijn woning, waar ook het lijk van zijn moeder werd ontdekt.

De moordpartij in Hanau volgt op de moord op de christendemocratische Walter Lübcke en schietpartij in de stad Halle vorig jaar, waarbij ook extreemrechtse motieven aan de grondslag lagen. ‘De bondsregering en alle overheidsinstellingen verdedigen de rechten en de waardigheid van elke mens in ons land. We maken geen onderscheid tussen burgers naargelang hun afkomst of religie’, benadrukte Merkel. ‘Met alle mogelijke kracht en vastberadenheid gaan we in tegen iedereen die Duitsland probeert te verdelen.’

Veroordelingen

Alle Duitse partijen veroordeelden racisme en geweld. Zowel sociaaldemocraten, groenen als liberalen spraken over een ‘afschuwelijke moordpartij’. Ook de extreemrechtse AfD veroordeelde de aanslag, maar partijboegbeeld Jörg Meuthen weigerde te spreken over extreemrechts geweld. ‘Dit is noch rechtse, noch linkse terreur, dit is een waanzinnige daad van een gek’, stelde hij.

Vanop de tweede rij van de AfD werden de pijlen gericht op Angela Merkel. ‘Is dit nog het Duitsland waarin we goed en graag leven, zoals Merkel ons in 2017 voorhield?’, vroeg Georg Pazderski, de fractieleider van de AfD in het Berlijnse deelstaatparlement. In extreemrechtse kringen wordt Merkel vaker met de vinger gewezen als geweld wordt gebruikt.

Extreemrechts wijst naar Merkel omdat ze met haar 'wir schaffen das'-uitspraak in hun ogen verantwoordelijk is voor de vluchtelingencrisis van 2015, die het klimaat voor geweld tegen mensen met vreemde origine zou hebben gevoed. Dat de bondskanselier die uitspraak deed op het moment dat de meeste migranten zich al op het Europese vasteland bevonden en dat ze ermee wilde zeggen dat Duitsland de crisis de baas zou kunnen, wordt voor het gemak onder de mat geschoven.

Verdeeld

Het maakt pijnlijk duidelijk hoe Duitsland zelfs net na een terreuraanslag, doorgaans een moment van nationale eenheid, pijnlijk verdeeld is. Ook bij eerdere moordpartijen wees de AfD in de richting van Merkel. Die uithalen botsen op onbegrip bij de overige politieke partijen, maar lijken de AfD-achterban niet te kunnen deren.