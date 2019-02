Rajoy: 'Catalanen stuurden aan op schermutselingen'

Op het proces rond het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven stelde de Spaanse ex-premier dat 'niemand gewond geraakt was op 1 oktober 2017 als de Catalaanse regering geen illegaal referendum uitgeschreven had'.

De volgende weken komen zo meer dan 500 mensen, onder wie een resem politici en leden van de Spaanse en Catalaanse veiligheidsdiensten, aan het woord. Omdat de Spanjaarden op 28 april vervroegd naar de stembus trekken om een nieuw parlement te kiezen, besliste de voorzitter van de rechtbank enkele vooraanstaande politici als eerste getuigen op te roepen. Met die demarche hoopt hij te bekomen dat hun tussenkomsten op het proces uit het campagnegewoel blijven.

Op de eerste dag van de getuigenverhoren was het vooral uitkijken naar het optreden van Mariano Rajoy. Naast de Catalaanse nationalisten eiste hij, als Spaans premier, de afgelopen jaren een hoofdrol op in het Catalaanse dossier.

Dialoog

De voormalige leider van de Partido Popular (PP) kreeg de afgelopen jaren geregeld het verwijt nooit een politieke uitweg uit de heikele kwestie gezocht te hebben en zich steeds verborgen te hebben achter justitie. Twintig keer trok hij naar het grondwettelijk hof om het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven aan banden te leggen.

Ik heb nooit een geheim gemaakt van de spelregels: nooit zou ik Spaanse wetten overtreden of de nationale soevereiniteit opgeven. Geen enkele premier van om het even welk land kan toestaan dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Mariano Rajoy Spaanse ex-premier

'Ik heb wel degelijk geprobeerd een dialoog te voeren met de Catalaanse regering', betoogde Rajoy woensdag in het hooggerechtshof. 'Zes keer heb ik Artur Mas (Catalaans premier van december 2010 tot januari 2016, red.) ontmoet en twee keer zag ik zijn opvolger Carles Puigdemont.'

De conservatieve politicus maakte hen van meet af aan duidelijk dat hun doelstelling, de organisatie van een onafhankelijkheidsreferendum, uitgesloten was. 'Ik heb nooit een geheim gemaakt van de spelregels: nooit zou ik Spaanse wetten overtreden of de nationale soevereiniteit opgeven. Geen enkele premier van om het even welk land kan toestaan dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt.'

Politiegeweld

Desalniettemin voerde de Catalaanse regering haar plannen voor de organisatie van een volksraadpleging op 1 oktober 2017 uit. Beelden van het gewelddadige optreden van Spaanse ordediensten gingen destijds de wereld rond.

Hadden de Catalanen geen illegaal referendum uitgeschreven en hadden ze gewoon de wet nageleefd, dan zouden we hier niet zitten en was niemand gewond geraakt. Mariano Rajoy Spaanse ex-premier

'Hadden de Catalanen geen illegaal referendum uitgeschreven en hadden ze gewoon de wet nageleefd, dan zouden we hier niet zitten en was niemand gewond geraakt. Geen burgers maar ook geen agenten. Sommigen stuurden in enkele concrete gevallen aan op schermutselingen', stelde Rajoy. Volgens hem handelde de Spaanse politie 'in het algemeen belang'.

Het omstreden referendum stortte Spanje in zijn ergste institutionele crisis in vier decennia. Het Catalaanse parlement riep op 27 oktober 2017, acht seconden lang, de onafhankelijkheid uit; de Spaanse regering plaatste Catalonië onder curatele en stuurde de Catalaanse regering naar huis en de Spaanse justitie arresteerde verschillende Catalaanse leiders.

'Spanje verkeerde in een uitzonderlijke situatie. Dan dringen uitzonderlijke beslissingen zich op', verdedigde Rajoy het optreden van zijn regering in het najaar van 2017.

Getuigenbankje