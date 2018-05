Rajoy ziet geen reden voor vervroegde verkiezingen

De Spaanse premier, Mariano Rajoy, is niet van plan vervroegde verkiezingen uit te schrijven. 'Een voortijdig einde van de legislatuur dient het belang van deze of gene partij maar schaadt het economisch herstel en de Spanjaarden en creëert onzekerheid.'

De Spaanse premier, Mariano Rajoy, reageerde vrijdagnamiddag na de wekelijkse ministerraad op de politieke commotie die enkele uren eerder in zijn land ontstaan was. De conservatieve politicus ging aan het wankelen nadat de socialisten een motie van wantrouwen ingediend hadden en Ciudadanos (Burgers), de liberale gedoogpartner, vervroegde verkiezingen geëist had.

De PSOE en de liberalen gingen in de aanval tegen Rajoy nadat diens partij, de PP, een dag eerder veroordeeld was in een grootscheeps corruptieproces. De conservatieven kregen een boete opgelegd omdat ze profiteerden van een smeergeldaffaire.

Het was de eerste keer in de democratische geschiedenis van Spanje dat een politieke partij een veroordeling opliep wegens corrupte praktijken. Rajoy heeft altijd volgehouden niet op de hoogte geweest te zijn van die feiten maar hij draait al wel jaren mee aan de top van de PP. Daarom was voor de PSOE en Ciudadanos de maat nu wellicht vol.

Geen definitieve uitspraak

Maar Rajoy is zich van geen kwaad bewust. 'De motie van wantrouwen van de PSOE is op valse feiten gestoeld. Het bewuste vonnis is nog niet definitief. Er is nog beroep tegen mogelijk', stelde de premier voor de verzamelde pers.

Hij wees er ook op dat geen enkel lid van de huidige regering veroordeeld is. 'En de PP heeft ook geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen. Uit het vonnis blijkt dat de partij niet op de hoogte was van de malafide praktijken.'

Een reden voor een vroegtijdig vertrek ziet de Galiciër dan ook niet. 'Ik ben en blijf ervan overtuigd dat een legislatuur best vier jaar duurt. Een voortijdig einde ervan schaadt het economisch herstel en het belang van de Spanjaarden en creëert onzekerheid.'

Eigenbelang

Volgens Rajoy worden de PSOE en Ciudadanos gedreven door eigenbelang als ze nu een motie van wantrouwen indienen of vervroegde verkiezingen eisen. Hij stoort zich enorm aan de timing van de motie.

'Die komt er op een moment dat Spanje moeilijke momenten beleeft door de opschorting van de Catalaanse autonomie en na een week waarin we erin geslaagd zijn de begroting van 2018 goed te keuren. De beste begroting in jaren trouwens die na jaren van crisis onder meer loons- en pensioenverhogingen omvat. Een begroting die ons land politieke stabiliteit zou bieden', verklaarde de Spaanse premier.

Slechtste resultaat ooit

Vooral Pedro Sánchez, de leider van de Spaanse socialisten, kreeg een veeg uit de pan. 'Sinds hij tijdens de verkiezingen van 2015 en 2016 het slechtste resultaat ooit haalde voor zijn partij, zoekt hij zijn plaats in de Spaanse politiek', meent Rajoy.

Hij verweet zijn politieke rivaal te allen prijze premier te willen worden. 'Zij het via een pact met Ciudadanos en Podemos, zij het door met de Catalaanse en Baskische nationalisten in zee te gaan, ook al weet hij dat die laatste alliantie niet leefbaar is.'