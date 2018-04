Rechter bestraft geheime contacten van Italiaanse staat met maffia

Een rechtbank in Palermo heeft vrijdag voormalige vertegenwoordigers van de Italiaanse regering en maffiabazen tot zware gevangenisstraffen veroordeeld.

Het proces ging over geheime onderhandelingen begin jaren 90 tussen de staat en de Siciliaanse maffia, één van de meest duistere periodes uit de Italiaanse naoorlogse geschiedenis.

Met de onderhandelingen wilde de overheid een eind maken aan een golf van moordende aanslagen. Honderden maffialeden kregen in ruil betere detentieomstandigheden. Het geheime overleg startte na de moord op parlementslid Salvo Lima in de lente van 1992. De gesprekken raakten in een stroomversnelling na de moorden op de antimaffiarechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino de maanden daarop.