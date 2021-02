Rechter beveelt opheffing Nederlandse avondklok

De avondklok in Nederland moet per direct worden opgeheven. Dat heeft een rechtbank in Den Haag bepaald.

De rechter noemde in het vonnis de avondklok ‘een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer'. De maatregel 'beperkt (indirect) onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging. Dat maakt een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces nodig.’ Dat is niet gebeurd bij de invoering van de avondklok.

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, die de regering de bevoegdheid geeft ingrijpende beslissingen te maken. Maar volgens de rechtbank was voor de avondklok geen sprake van 'bijzondere spoedeisendheid', zoals bijvoorbeeld bij een dijkdoorbraak. 'Het is een tijd van grote zorg en moeilijke beslissingen. Maar juist ingrijpende maatregelen als de avondklok moeten op een goede wet gebaseerd zijn.'

De protestgroep Viruswaarheid had een zaak aangespannen tegen de invoering van de avondklok. Nederlanders mochten het huis niet verlaten tussen 21 en 4.30 uur. De regering van premier Mark Rutte had de maatregel in januari ingevoerd om een escalatie van de corona-epidemie in te dijken. Onlangs had ze de avondklok nog verlengd tot 2 maart.

Nut van avondklok

De Haagse rechtbank heeft ook vragen bij het nut van een avondklok. 'Daarbij weegt zwaar dat de pandemie al bijna een jaar duurt en erkend is dat de druk op de zorg momenteel minder groot is dan eerder het geval is geweest', staat in het vonnis. De regering kan in hoger beroep gaan, maar dat betekent niet dat de opheffing van de avondklok wordt uitgesteld.