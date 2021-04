Rechters dwingen Duitse regering tot strengere klimaatwet

De Duitse regering moet de klimaatwet uit 2019 aanscherpen, zegt het Duitse grondwettelijk hof. Uiterlijk eind volgend jaar moeten de aanpassingen doorgevoerd zijn.

De Duitse klimaatwet is in strijd met de grondrechten omdat hij de vrijheid van jongeren en toekomstige generaties beknot, oordelen de rechters van het Duitse grondwettelijk hof in Karlsrühe. In de huidige wet, die getekend werd in 2019, staat dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent moet dalen, ten opzichte van 1990.

Maar volgens de Duitse rechters schiet de wet tekort als het over de periode na 2030, en wordt niet voldoende gespecificeerd hoe de uitstoot dan precies moet teruggedrongen worden tegen 2050. De regering moet tegen ten laatste eind 2022 duidelijkheid scheppen en de wet aanpassen. De facto wordt het dus een kwestie voor de volgende regering, aangezien in september een nieuw parlement wordt gekozen in Duitsland - de kans is trouwens niet onbestaande dat Angela Merkel een groene opvolger krijgt.

De uitspraak komt er nadat verschillende milieuverenigingen en -activisten een rechtszaak tegen de regering hadden aangespannen, zoals ook in België, Nederland en Frankrijk is gebeurd. Een van de aanklagers is Fridays for Future, de internationale jongerenbeweging die wekenlang een dag per week spijbelde om te betogen voor het klimaat.

Vrijheid

Volgens het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 - dat de basis vormt van de Duitse wet - moet de opwarming van de aarde beperkt worden tot ruim onder de twee graden en, indien mogelijk, tot 1,5 graden Celsius, om de gevolgen van de klimaatverandering zo beperkt mogelijk te houden. Daarom keurde de Duitse regering een wet goed met specifieke plafonds voor broeikasgassen voor verschillende sectoren, zoals energie, vervoer, gebouwen en landbouw.

Het Grondwettelijk Hof vreest echter dat de echte lasten van de klimaatverandering op de schouders van de volgende generaties zal komen te liggen. De maatregelen die genomen zijn met 2030 in het achterhoofd zijn niet verregaand genoeg. Omdat de uitstoot tegen 2050 bijna tot nul moet herleid worden, dreigen de inspanningen vanaf 2031 onhaalbaar te worden. Dat zou de vrijheid van wie nu jong is aanzienlijk kunnen beperken, oordeelde men in Karlsrühe.

De rechters vinden dat de nodige restricties en regels om de uitstoot tegen 2030 te beperken niet dwingend genoeg. Daarom dreigen de echt ingrijpende maatregelen uitgesteld te worden tot na 2030, terwijl de urgentie van de klimaatverandering alleen maar zal toenemen en in steeds meer aspecten van het Duitse leven aanwezig zal zijn. De komende generaties zouden dan zodanig disproportioneel aan vrijheid moeten inboeten dat de rechters het als ongrondwettelijk bestempelen.

Klimaatzaak

Ook in ons land buigt de rechtbank zich over het klimaatbeleid van de regering. De overheid staat tegenover 60.000 burgers, die strengere regels willen afdwingen. De eisende partij is de vzw Klimaatzaak, die in 2015 naar de rechter stapte om de federale overheid en het Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewest te laten veroordelen omdat ze een ontoereikend klimaatbeleid voeren.

Het proces en de pleidooien gingen vorige maand van start. De eisers vragen minstens 42 procent minder uitstoot tegen 2025, en minstens 55 procent minder in 2030, telkens ten opzichte van 1990. In 2050 moet België koolstofneutraal worden. Als de overheid daar geen werk van maakt, eisen de klagers een dwangsom van 1 miljoen euro per maand.

Nederland

Dat zoiets niet kansloos is, bewijst het Nederlandse voorbeeld. Daar veroordeelde de Hoge Raad, de evenknie van het Belgische Hof van Cassatie, de Nederlandse overheid tegen eind 2020 een kwart minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.