Rechtse bobo's favoriet als CDU-preses

Voor de tweede keer in twee jaar maken de Duitse christendemocraten zich op om een nieuwe partijvoorzitter te kiezen. Voor de gegeerde functie wordt in de eerste plaats gekeken naar de kandidaten die bij de voorzittersstrijd eind 2018 de duimen moesten leggen voor Annegret Kramp-Karrenbauer, die maandag haar vertrek aankondigde .

Ook Jens Spahn verloor in 2018 de strijd om het voorzitterschap. Maar de immer ambitieuze Spahn liet de moed niet zakken. De afgelopen weken liet zich zich als minister van Gezondheid opmerken met een kordate aanpak van de coronacrisis. De 39-jarige Spahn was na 2015 een uitgesproken criticus van Merkels migratie- en asielbeleid. Daardoor kan hij rekenen op de steun van de rechtervleugel.

Ook de naam van Armin Laschet duikt de jongste dagen steeds vaker op. De 58-jarige is minister-president van Noordrijn-Westfalen, de volkrijkste deelstaat van Duitsland. Laschet geldt als een vertrouweling van Merkel en kan de continuïteit garanderen. Voor anderen in de partij behoort hij dan weer te veel tot de oude garde.

De 53-jarige Markus Söder is een buitenbeentje. Hij is leider van de CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU. In zijn nadeel speelt dat nog nooit een CSU'er erin geslaagd is de verkiezingen te winnen voor het kartel CDU/CSU.