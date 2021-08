Rechtszaak tegen prins Andrew rond vermeend seksueel misbruik

Een vrouw die ook Jeffrey Epstein aanklaagde, beschuldigt de Britse prins ervan haar als minderjarige meermaals seksueel misbruikt te hebben. Ze heeft een rechtszaak aangespannen in New York.

Virginia Giuffre is een van de bekendste aanklagers van wijlen Jeffrey Epstein, de Amerikaanse financier die twee jaar geleden beschuldigd werd van seksuele handel en misbruik van tienermeisjes en in augustus 2019 zelfmoord pleegde in zijn cel.

Giuffre beschuldigt de Britse prins Andrew ervan haar als minderjarige tussen 2000 en 2002 meermaals seksueel misbruikt te hebben in het huis van Epstein in New York en op andere plekken, zo zou blijken uit rechtbankdocumenten.

Giuffre spant de zaak tegen de Britse prins aan bij een rechtbank in New York. Ze eist een niet nader gespecificeerde schadevergoeding en bestraffing en beschuldigt Andrew van aanranding en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed.

Het misbruik zou zo’n twintig jaar geleden hebben plaatsgevonden. ‘Twintig jaar geleden stelden prins Andrews rijkdom, macht, positie en connecties hem in staat een bang, kwetsbaar kind te misbruiken zonder dat er iemand was om haar te beschermen. Het is hoog tijd dat hij ter verantwoording wordt geroepen’, is te lezen in de rechtbankstukken.