Reddingsschip Lifeline niet welkom in Spanje en Italië

Het reddingsschip Lifeline, dat zowat 230 migranten aan boord heeft, zal niet terechtkunnen in Spanje en Italië. Dat stelden de regeringen in Madrid en Rome maandag.

Ruim een week nadat het reddingsschip Aquarius na dagenlang gekissebis tussen Italië en Malta uiteindelijk een veilige haven gevonden heeft in Spanje, is opnieuw een vaartuig de inzet van een partijtje armworstelen tussen verschillende Europese lidstaten.

De Lifeline, die door de gelijknamige Duitse hulporganisatie ingezet wordt voor reddingsacties in de wateren tussen Libië en de Europese kust, bevond zich maandag op zowat 30 zeemijl van de Maltese kust. Het schip heeft zowat 230 migranten aan boord.

Maltese wateren

Maar het is onduidelijk waar het vaartuig, dat onder Nederlandse vlag vaart, kan aanmeren. 'Laten we zien of Europa zich herinnert dat het bestaat. Want er bevindt zich nog een migrantenschip in Maltese wateren dat wacht om ergens aan te meren. En wij herhalen nog eens dat het niet welkom is in een Italiaanse haven', stelde de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, maandag.

Net als twee weken geleden weigert ook Malta de Lifeline een veilige haven te bieden. Verschillende Spaanse havensteden, onder meer Barcelona en Valencia, hadden laten weten dat het schip bij hen welkom was.

Geen reddingsbrigade

Maar de Spaanse regering torpedeert die mogelijkheid. 'Spanje kan hier niet alleen de verantwoordelijkheid dragen', zei de Spaanse minister van Infrastructuur, José Luis Ábalos, maandag in een gesprek met de Spaanse radiozender Cadena Ser. 'Spanje is geen reddingsbrigade.'

De Franse minister van Europese Aangelegenheden Nathalie Loiseau keek daarop opnieuw richting Italië. 'Frankrijk herinnert aan het internationaal recht: wanneer u een schip hebt en u reddingen op zee doet, wat het geval is voor de passagiers van de Lifeline, dan laat u ze ontschepen in de meest nabije haven (...) dat is Malta of dat is Italië', zei de bewindsvrouw tegenover televisiestation France 2.