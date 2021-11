Regering-Johnson kan lobbyend parlementslid niet redden

Na furieuze kritiek, ook in de eigen rangen, schrappen de Britse tory's een wet die de omstreden partijgenoot Owen Paterson moest beschermen. Die nam alsnog ontslag.

Terwijl hij op de klimaattop in Glasgow de rest van de wereld een groen geweten tracht te schoppen, wordt de Britse premier Boris Johnson in Westminster ervan beticht 'zijn troepen door de riool te loodsen'. Alles draait om zijn interventie om de Conservatieve partijgenoot Owen Paterson uit de wind te zetten. Tevergeefs. Paterson stapte donderdag zelf op, na 24 uur vol onverkwikkelijk politiek stratego.

Paterson wass sinds 1997 parlementslid voor North Shropshire, een landelijk kiesdistrict in het westen van Engeland. Hij fungeerde ooit als minister voor Milieu en Voedsel, en geldt als een brexithardliner. Al enkele jaren is hij ook een raadgever voor het medische bedrijf Randox Laboratories en Lynn's Country Foods, een vleesverwerkend bedrijf. Die betalen hem daarvoor jaarlijks respectievelijk 100.000 en 12.000 pond, meer dan de bijna 82.000 pond die Paterson als Lagerhuislid verdient.

De premier loodst zijn troepen door de riool. Wat hier gebeurde, is simpelweg corruptie. Keir Starmer Britse Labour-oppositieleider

Op zich is daar niks mis mee. Wat wel niet mag in het Verenigd Koninkrijk is een politiek mandaat gebruiken om actief en tegen betaling te lobbyen. En net dat is waarvan Paterson beschuldigd wordt. Zeker tien keer benaderde hij diverse overheidsdiensten ten faveure van beide bedrijven. Toenmalig minister van Gezondheid Matt Hancock kende Randox, zonder aanbestedingen bovendien, contracten ter waarde van zo'n half miljard pond toe om coronatests te leveren.

Schokkend

Na een onderzoek van twee jaar kwam Kathryn Stone, de onafhankelijke commissaris voor standaarden in het Lagerhuis, onlangs tot de conclusie dat Paterson 'op schokkende wijze' de regels voor betaald lobbywerk 'geschonden' heeft, waarmee hij 'dit huis in diskrediet bracht'. Een parlementaire commissie ijverde daarna om Paterson 30 dagen te schorsen, wat zo goed als zeker zou leiden tot een motie van wantrouwen in zijn kiesdistrict en verplichte tussentijdse verkiezingen.

Onder druk van Downing Street 10 loodsten de tory's woensdag echter uiterst nipt een amendement door het parlement, dat niet alleen Patersons schorsing afwendde maar ook een nieuwe commissie, onder Conservatief voorzitterschap, in het leven riep om de ethische waakhond grondig te evalueren. 'Wat hier gebeurde, is simpelweg corrupt', laakte Labour-oppositieleider Keir Starmer terstond, terwijl zijn socialisten 'shame' riepen en met ponden richting Paterson zwaaiden.

Moreel bankroet

Maar ook in de eigen rangen kreeg Johnson zware kritiek. 13 Conservatieven stemden tegen het amendement, 97 anderen onthielden zich en bleven afwezig. 'Schaamteloze parlementsleden zakken weer weg in omkoping', titelde zelfs de doorgaans regeringsgezinde rechtse tabloid Daily Mail, die Johnson en co. ervan betichtte 'de democratie te ondergraven' en tegen het 'moreel bankroet' aan te schurken.

Het gevolg is dat de Conservatieven donderdag een pijnlijke U-bocht inzetten. Jacob Rees-Mogg, de vertegenwoordiger van de regering van het Lagerhuis, erkende in zijn typisch flegmatieke stijl dat er 'een zekere mate van controverse' was ontstaan. Hij beloofde dat er alsnog gestemd zal worden over de vraag of Paterson geschorst moet worden, vermoedelijk volgende week. En de commissie die de ethische waakhond van het parlement zou moeten evalueren, wordt herbekeken en beter uitgewerkt, samen met de oppositiepartijen.

Paterson, die in de jarenlange commotie de directe aanleiding ziet voor de zelfmoord van zijn vrouw vorig jaar, nam vervolgens de vlucht vooruit. Hij liet donderdag weten terug te keren naar 'een leven buiten de wrede wereld van politiek'.