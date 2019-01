Regeringscrisis in Griekenland

Panos Kammenos, de leider van de Onafhankelijke Grieken, de junior coalitiepartner in de regering, nam zondagochtend ontslag na een vergadering met eerste minister Alexis Tsipras. De crisis draait om een meningsverschil met Tsipras over de nieuwe naam voor Macedonië.

Na jaren onderhandelen is eind vorig jaar een deal bereikt tussen Tsipras en de Macedoniërs. Het Macedonische parlement stemde vrijdag voor die nieuwe naam. Een meerderheid in het Macedonische parlement gaf steun aan een grondwetswijziging waarmee de naam van het land gewijzigd kan worden in de Republiek Noord-Macedonië.