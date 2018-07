Regeringsleiders schieten wankelende Juncker te hulp

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft op de NAVO-top in Brusssel de aandacht getrokken met een bizar optreden.

Op de beelden van de klassieke groepsfoto van staatsleiders tijdens de NAVO-top in Brussel is te zien hoe Juncker door het decor strompelt. Hij raakt met moeite de trapjes op van een podium, waar de leiders van de NAVO-lidstaten een show voorgeschoteld krijgen van een groep acrobaten.

Op het podium staat Juncker zo te wankelen dat de president van Finland Sauli Niinisto en de Oekraïense president Petro Porosjenko hem langs beide kanten onderstutten.

De strompelende Europese Commissievoorzitter

Juncker raakte ook amper van het podium. Net als hij van de trapjes geraakt, valt hij bijna achterover, waardoor de Amerikaanse president Donald Trump hem moet ontwijken. Uiteindelijk zijn het onder meer de Franse president Emmanuel Macron, de Portugese premier Antonia Costa en de Nederlandse premier Mark Rutte die hem naar het staatsdiner begeleiden.

Alcoholconsumptie

De beelden zetten opnieuw vraagtekens bij het functioneren van Juncker. Het is niet voor het eerst dat klachten opduiken over Junckers alcoholconsumptie en er getwijfeld wordt over zijn fitheid om de zware rol van Europees Commissievoorzitter aan te kunnen.

Juncker heeft een goed humeur, maar hij heeft al een tijdje een rugprobleem. Mark Rutte Nederlands premier

De officiële verklaring is dat Juncker zware rugproblemen heeft. Juncker zelf liet eerder verstaan dat een hernia invloed kan hebben op zijn bewegingen. Op de beelden is wel te zien dat Juncker in een wel erg vrolijke bui is. 'Juncker heeft een goed humeur, maar hij heeft al een tijdje een rugprobleem', stelt de Nederlandse premier Mark Rutte die het langst met Juncker in de weer was. Volgens de Portugese premer Costa heeft Juncker last van een hernia.

Juncker is de leider van de Europese Unie. Als hij zo'n gedrag vertoont, is dat een zeer spijtige zaak. Karel De Gucht Gewezen Europees Commissaris