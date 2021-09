Rel in Europarlement over antibiotica voor stal- en huisdieren

Moeten kritische antibiotica gereserveerd worden voor menselijk gebruik? En dreigen hoevedieren, katten en honden daarvan het slachtoffer te worden? Die vraag splijt het Europees Parlement.

Een voorstel van het groene Europarlementslid Martin Häusling om het toedienen van antibiotica aan dieren zwaar in te perken, zorgt voor turbulentie in Straatsburg, deze week. Jaarlijks sterven 33.000 mensen in Europa en 700.000 wereldwijd aan een infectie omdat de ziekteverwekker resistent werd voor antibiotica, zo blijkt uit cijfers van 2015. Wereldwijd kan het aantal doden door antibioticaresistentie tegen 2050 oplopen tot meer dan tien miljoen doden per jaar, hoger dan het aantal kankerdoden.

Die evolutie zette Europa al aan tot een strenger beleid. Europese wetgeving uit 2019 verbiedt vanaf 2022 het preventief en collectief gebruik van antibiotica in dierenvoeding. Residu's van antibiotica in vlees of andere dierlijke producten moeten op korte tijd uit het systeem zijn, om de resistentie van de mens niet te verhogen.

Kritische antibiotica

Diezelfde wetgeving bepaalt ook dat een reservegroep van kritische antibiotica zal worden voorbehouden voor menselijk gebruik. De Europese Commissie legde intussen via afgeleide wetgeving, een soort koninklijk besluit, de criteria en voorwaarden vast voor die kritische antibiotica. Häusling wil de lijst van kritische antibiotica die nog gebruikt kunnen worden voor dieren, streng beperken en vraagt het parlement tegen de tekst van de Commissie te stemmen.

Ondoordacht gebruik kan niet, als we binnenkort nog antibiotica willen hebben die werken. Sara Matthieu Europarlementslid groen

De groene fractie steunt Häusler. 'Ondoordacht gebruik kan niet, als we binnenkort nog antibiotica willen hebben die werken,' zegt Sara Matthieu van groen. Ze wijst de vleesindustrie met de vinger 'die door het massale gebruik van antibiotica zorgt dat mens en dier steeds meer resistent worden'. Ze benadrukt ook dat het verwerpen van de tekst voorlopig geen gevaar schept voor huisdieren: de Commissie moet terug naar de tekentafel.

Bepaalde infecties bij dieren zullen niet langer behandeld kunnen worden. The Greens want to let our dogs die. Hilde Vautmans Europarlementslid Open VLD

Hilde Vautmans (Open VLD) is er minder gerust in: 'Bepaalde infecties bij dieren zullen niet langer behandeld kunnen worden. The Greens want to let our dogs die.' De centrumrechtse EVP, met de eveneens Duitse fractievoorzitter Manfred Weber, leidt het verzet. De kans is zeer groot dat het bezwaar van Häusling wordt weggestemd.

Een zo goed als totaalverbod voor kritische antibiotica voor dieren zou menselijke gezondheidsproblemen creëren. Tom Vandenkendelaere Europarlementslid CD&V

Tom Vandenkendelaere (CD&V) benadrukt dat het gebruik van gewone antibiotica bij dieren in België al gedaald is met 40 procent en tegen 2024 naar min 65 procent gaat. Het gebruik van kritische antibiotica is in ons land al met 70 procent gedaald. 'Een zo goed als totaalverbod voor kritische antibiotica voor dieren zou menselijke gezondheidsproblemen creëren.'