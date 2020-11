Resem incidenten brengt Franse politie in lastig parket

De Franse politie ligt onder vuur. De hardhandige ontruiming van een tentenkamp en het gebruik van 'buitensporig geweld' tegen een gekleurde man veroorzaken verbolgenheid op een moment dat het parlement zich buigt over een wet die 'agenten beter beschermt'.

De Franse politie heeft een woelige week achter de rug. De ordetroepen kregen een eerste keer de wind van voren nadat ze maandag op een hardhandige manier een tentenkamp van Afghaanse vluchtelingen opgebroken hadden op de Place de la République in Parijs. De commotie over dat incident was nauwelijks gaan liggen of een video over de afranseling van een gekleurde man door drie agenten deed een nieuwe golf van verontwaardiging over het land rollen.

Die feiten speelden zich op 21 november in de vooravond af. In het 17de arrondissement van Parijs was muziekproducer Michel Zecler op weg naar zijn studio toen drie agenten hem aanspraken omdat hij geen mondmasker droeg. Kort daarop drongen de ordehandhavers de studio binnen en begonnen ze de gekleurde man te slaan en te schoppen. Uiteindelijk zouden ze hem meenemen naar het politiekantoor en hem opsluiten.

In een proces-verbaal verdedigden de agenten hun optreden. Volgens hen had de muziekproducer hen geslagen en geprobeerd hun wapens af te pakken. Ze beschuldigden hem ook van 'weerspannigheid'.

Bewakingscamera

Maar gewapend met de beelden van de bewakingscamera in de muziekstudio haalde de advocate van Zecler de versie van de agenten een dag later onderuit. Op de video, die donderdag in handen kwam van nieuwssite Loopsider, is te zien dat de muziekproducer zich niet gewelddadig gedroeg en om hulp riep terwijl hij slagen incasseerde. De agenten zouden hem ook meermaals 'vuile neger' genoemd hebben.

De agenten zouden uiteindelijk het gebouw verlaten nadat enkele jonge muzikanten die zich beneden in de studio bevonden, afgekomen waren op de kreten om hulp van Zecler. Daarmee was het incident niet afgelopen. Voor de deur van het gebouw hadden zich inmiddels meerdere opgeroepen agenten verzameld. Met getrokken wapen eisten ze dat Zecler naar buiten zou komen.

Tegen de regels van de ordehandhaving gooiden ze een traangasgranaat naar binnen. Op beelden van omwonenden was te zien hoe de muziekproducer en de artiesten kort daarna met hun handen in de lucht het gebouw verlieten. Opnieuw incasseerde Zecler klappen.

Na het bekijken van de bewakingsbeelden besliste het Parijse parket maandag het onderzoek tegen de muziekproducer te klasseren. Een dag later lanceerde het een enquête naar de drie agenten, wegens geweldpleging en valsheid in geschrifte. De betrokkenen zijn zeker vier maanden geschorst. Dezelfde sanctie is opgelegd aan de agent die de traangasgranaat in het gebouw wierp. Vrijdag zijn de agenten verhoord en in hechtenis genomen.

Macron

Het politieoptreden tegen Zecler lokte heel wat reacties uit. Verschillende bekende sporters, zoals de voetballers Antoine Griezmann en Kylian Mbappé, veroordeelden het geweld op Twitter.

President Emmanuel Macron liet weten 'geschokt' te zijn. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin hebben de betrokken agenten het 'uniform van de Republiek bezoedeld'.

De incidenten van deze week zijn geen alleenstaand geval. De voorbije jaren kreeg de Franse politie vaker kritiek omdat ze erg hardhandig optrad. Dat was onder meer het geval tegen betogende 'gele hesjes' of tegen deelnemers aan manifestaties tegen de pensioenhervorming. Daarnaast zijn meerdere gevallen van racisme bekend.

Filmen

De hardhandige ontruiming van het tentenkamp en de afranseling van Zecler komen er op een moment dat het Franse parlement zich buigt over een wet die de politie beter moet beschermen. De tekst is omstreden. Het recht om agenten tijdens een operatie te filmen zou bijvoorbeeld gevoelig worden ingeperkt.

Wie toch 'beelden van een gezicht of een ander identificatiemiddel' verspreidt van ordetroepen in volle actie, riskeert een jaar cel en een boete van 45.000 euro als die beelden 'de fysieke of psychische integriteit' van de agenten aantasten.