Restanten ingestorte brug Genua opgeblazen

De overblijfselen van de Morandi-brug in Genua, die vorig jaar instortte, zijn vandaag opgeblazen. De ramp kostte het leven aan 43 mensen.

Hallucinante beelden in augustus vorig jaar. Een snelwegbrug in Genua, een Italiaanse stad aan de Ligurische zee, stortte bij hevig regenweer in terwijl er nog voertuigen over reden.

De twee overgebleven pijlers van de Morandi-brug bestonden uit 4.500 ton beton en staal en werden gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Tientallen waterbakken werden op de brug geplaatst en vormden een watermuur bij de ontploffing. Zo werd vermeden dat te veel stof zou vrijkomen. 4.000 omwonenden werden geëvacueerd en keren later vandaag terug naar huis.

De brug werd opgeblazen met explosieven.

Het spektakel werd live uitgezonden op de Italiaanse televisie. Vicepremiers Matteo Salvini (Lega Nord) en Luigi Di Maio (Vijfsterrenbeweging) volgden de ontploffing ter plekke.

Wankel complex

De brug werd gebouwd in 1967 en is vernoemd naar de architect Ricardo Morandi. Ze was enorm verouderd. De stalen staven die de brug ondersteunden raakten zwaar beschadigd door de zeelucht en ook het zware verkeer verergerde de degradatie. Bovendien bleek dat de ontwerper het aantal steunkabels wilde beperken. Het hevige regenweer werd de verzwakte brug fataal.

Nieuwe brug