Reynders in de clinch met Polen

Reynders wil dat het Europees Hof van Justitie zich snel uitspreekt tegen de omstreden Poolse tuchtkamer die de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Polen zou ondergraven.

Europees commissaris van Justitie, Didier Reynders, vraagt het Europees Hof van Justitie om de Poolse tuchtkamer voor rechters het zwijgen op te leggen.

Didier Reynders heeft zijn eerste wapenfeit beet als Europees commissaris van Justitie. Zoals deze krant vandaag al schreef, vroeg de Europese Commissie aan het EU-Hof van Justitie om de tuchtprocedure in Polen tegen Poolse rechters die kritisch staan tegenover het regime stop te zetten. Dat kan enkel door de tuchtkamer zelf op non-actief te zetten.

Het Europees Hof van Justitie was in oktober al erg kritisch over de door de overheid ingestelde tuchtkamer die collega-rechters die te kritisch zijn voor het regime, kan straffen. Toch bleef die tuchtkamer bestaan. Diverse Poolse rechters werden sindsdien geviseerd.

Langer wachten zou schade veroorzaken omwille van de risico's die sommige rechters in dat land lopen. Didier Reynders Europees commissaris Justitie

Reynders vroeg zijn diensten al voor het kerstverlof om het EU-Hof 'voorlopige maatregelen te doen nemen'. Hij kreeg dinsdag de steun van voorzitter Ursula von der Leyen en het hele collega voor die stap. De spoedprocedure schorst de tuchtkamer met onmiddellijke ingang. Voorlopig zijn er geen dwangsommen verbonden aan de vraag tot schorsing.

'De maatregel was noodzakelijk vandaag en is een tijdelijke maatregel tot er een definitieve uitspraak is van het EU-Hof', zegt Reynders. 'Langer wachten zou schade veroorzaken omwille van de risico's die sommige rechters in dat land lopen.' De Commissie voelt zich ook gesterkt door de betoging van rechters uit meerdere EU-landen tegen de Poolse knechting van de rechterlijke macht.

Dialoog

Didier Reynders zegt wel de dialoog met Warschau verder te willen zetten over rechtsstaat en democratie. Die dialoog zal ook gaan over de nieuwe wet die deze week gestemd wordt in de Poolse senaat en waarin diezelfde tuchtkamer de hoofdrol speelt. Volgens die nieuwe wet kunnen rechters die verwijzen naar het Europees recht gesanctioneerd worden.