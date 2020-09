Reynders 'instapklaar' voor Europese stoelendans

Leidt de vervanging van Europees commissaris voor Handel Phil Hogan tot een Ierse of een Europese stoelendans? Didier Reynders zet zich alvast schrap voor de muziek.

De vervanging van Phil Hogan leidt tot kopbrekens in Dublin en in de Europese wijk in Brussel. Hogan kon vorige week niet anders dan ontslag nemen als Europees commissaris voor Handel na zijn deelname aan een weinig coronaproof golfdiner. Nadien respecteerde hij ook de quarantaineregels niet. Maar de vervanging van de geroutineerde politicus op een belangrijke Europese post in deze bewogen tijden laat op zich wachten.

De voorbije dagen lekten al drie mogelijke kandidaten uit voor de post. De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney, een politiek zwaargewicht, wil de plek van Hogan innemen. Maar Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen eist de voordracht van een man en een vrouw. Bovendien liet ze verstaan dat ze op basis van de capaciteit van de kandidaten niet alleen zelf de opvolger zal kiezen, maar ook de functie in de Commissie. Of Coveney, en bij uitbreiding Ierland, kan vasthouden aan de belangrijke handelsportefeuille, is lang niet gegarandeerd.

Het overleg in de Ierse regering lijkt dan ook heel 'Belgisch'. Coveney is plots niet zeker dat hij wel naar Brussel wil, als hij uiteindelijk het veld moet ruimen voor een vrouw. Von der Leyen ruikt haar kansen op een evenwichtiger verdeling tussen mannen en vrouwen in de Europese Commissie. Van de twee vrouwelijke Europarlementsleden die hun interesse lieten blijken, staat vooral Mairead McGuinness goed aangeschreven in Brussel. Haar partijgenote Frances Fitzgerald ligt dan weer beter bij haar eigen partij.

Als Coveney afhaakt, moet Dublin wel een andere excuusman als afvaller voordragen. Als hij toch doorzet, moet voor zijn vervanging een verkiezing uitgeschreven worden. Die stoelendans is een kelk die de wankele coalitie van de drie partijen in Ierland liever laat passeren. De Ierse stoelendans begint daardoor meer en meer op een nachtmerrie te lijken.

Oud-premier Leo Varadkar naar Brussel sturen, ligt eveneens moeilijk. Hij komt over twee jaar weer op zijn oude stoel terecht. De twee belangrijke regeringspartijen, de centrumrechtse Fine Gael van Varadkar en de liberale Fianna Fail, wisselen elkaar af aan de top, zo werd afgesproken in de coalitiegesprekken.

Tegelijk wil Dublin de post van Hogan niet graag inruilen voor een met minder gewicht in de Commissie. Vandaar voert de Ierse regering nu al dagen de druk op in Brussel. Ook voor von der Leyen is een stoelendans een weinig aantrekkelijk perspectief.

Anderzijds is het genderthema wel cruciaal voor von der Leyen. Coveney kan zich snel in de portefeuille van Hogan inwerken. De Europese Commissie heeft snel iemand nodig op die plek, om de Amerikaanse president Donald Trump tegengas te geven, te spreken met de Chinezen en de gevolgen van de brexit te overzien.