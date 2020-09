Rijke zakenman vrijgepleit voor moord op Slovaakse journalist

De vrijspraak van een rijke ondernemer voor de moord op een journalist dreigt het wantrouwen van de Slovaken in hun justitie helemaal te doen ontsporen.

'Een kaakslag voor de Slovaakse justitie', 'een enorm falen' en 'degoutant'. Slovakije was donderdag in shock nadat de invloedrijke zakenman Marian Kocner verrassend vrijgepleit werd in het proces over de moord op de Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova. De rechtbank achtte het niet bewezen dat Kocner de opdracht gaf tot de moord, die een schokgolf door de Slovaakse samenleving zond.

Kuciak en Kusnirova werden in februari 2018 doodgeschoten voor hun huis in Vel-ka Maca, op zo'n 50 kilometer van de hoofdstad Bratislava. Ze waren 27 jaar en stonden op het punt te trouwen. Kocner kwam al snel als opdrachtgever in het vizier. Hij werd prominent genoemd in Kuciaks artikels over corruptie en belastingfraude en zou deel uitmaken van een hecht en corrupt netwerk van politici, louche zakenlui en maffiabonzen dat door de journalist werd ontbloot. Kort voor zijn dood had Kocner Kuciak nog via de telefoon bedreigd.

Moord voor 80.000 euro

Volgens het openbaar ministerie was het zonneklaar dat Kocner de liquidaties orkestreerde en betaalde. Hij zou er 80.000 euro voor betaald hebben, maar Kocner hield zijn onschuld vol. 'Ik ben geen heilige, maar ik ben ook geen moordenaar. En ik ben zeker geen idioot die niet inziet waar de moord op een journalist toe leidt', zei hij in juli in de rechtbank.

Ik ben geen heilige, maar ik ben ook geen moordenaar. En ik ben zeker geen idioot die niet inziet waar de moord op een journalist toe leidt. Marian Kocner Zakenman

De zakenman riskeerde 25 jaar cel, maar de rechter oordeelde donderdag dat er onvoldoende bewijs is om hem te veroordelen. Daarop verliet Kuciaks familie de zaal. 'Ik kan alleen maar zeggen dat ik hiervan walg', zei zijn vader. Ook Kocners medeverdachte Alena Zsuzsova werd vrijgesproken. Een derde verdachte, een ex-politieagent, werd wel tot 25 jaar cel veroordeeld. In april kregen de schutter en een medeplichtige al 23 en 15 jaar cel.

Gefaalde test

Het proces, dat als een belangrijke testcase voor de Slovaakse persvrijheid gezien werd, kent een triest einde en dreigt het grote wantrouwen van de Slovaken in hun justitie helemaal te doen ontsporen. Na de dubbele moord van twee jaar geleden kwamen enorme volksprotesten op gang, ongezien sinds het einde van het communisme. De betogers eisten hervormingen en wilden een einde maken aan de wijdverspreide corruptie die het land al een eeuwigheid in haar greep heeft.

Onder druk van de volkswoede moesten premier Robert Fico, minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinak en het hoofd van de politie opstappen. Zuzana Caputova, een activiste en advocate zonder politieke ervaring, werd tot president gekatapulteerd en er kwam een nieuwe regering die de verkiezingen won met de belofte de corruptie en de omkoping aan te pakken.