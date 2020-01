Rik Daems wordt voorzitter Raad van Europa

Senator Rik Daems (Open VLD) wordt voorzitter van het parlement van de Raad van Europa. Maandagmiddag wordt bij de opening van de plenaire zitting in Straatsburg een nieuwe voorzitter verkozen en de voormalige minister is de enige kandidaat.

Rik Daems (60) zetelt sinds 2007 in de parlementaire vergadering van de Raad van Europa. Bij de verkiezingen van mei 2019 raakte de Leuvense liberaal als lijstduwer niet verkozen in het Vlaams Parlement, maar hij werd opgevist als gecoöpteerd senator, precies om hem als leider van de liberale ALDE-fractie in de Raad van Europa de kans te geven om vanaf januari 2020 twee jaar voorzitter te kunnen zijn van de Assemblee van de Raad van Europa.

De afspraak is dat hij zijn zitje in de Senaat na afloop van zijn voorzitterschap doorgeeft aan Veli Yüksel. Daems zal dan 35 jaar parlementslid geweest zijn.

Reynders

In juni vorig jaar verloor MR-topman Didier Reynders in de Parlementaire Assemblee nog de stemming van de Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Marija Pejcinovic Buric over de post van secretaris-generaal van de Raad van Europa. Maar de ontslagnemende regering-Michel duidde hem twee maanden later aan als de Belgische commissaris in de Europese Commissie.