Robert Abela nieuwe premier van Malta na schandaal moord journaliste

Muscat bevestigde begin december al dat hij in januari zou opstappen eens zijn partij een nieuwe leider had gekozen. Hij was onder druk komen te staan omdat regeringsleden uit zijn naaste omgeving werden gelinkt aan het onderzoek naar de moord op de journaliste. Critici beschuldigden de regering er onder meer van het onderzoek naar de moord te hebben vertraagd of zelfs te hebben verhinderd.