Roemeense en Hongaarse kandidaat-eurocommissaris in de penarie

De Roemeense Rovana Plumb en de Hongaar Laszlo Trocsanyi, twee leden van de nieuwe Europese Commissien krijgen oranje licht in het Europees Parlement.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), die Europees commissaris wil worden, mag woensdag aan zijn hoorzitting in het Europees Parlement beginnen. Twee van zijn nieuwe collega’s in de nieuwe Europese Commissie, de Roemeense Rovana Plumb en de Hongaar Laszlo Trocsanyi, krijgen geen groen licht. Het Europees Parlement beschuldigt de twee van belangenvermenging. Ze hangen in de touwen nog voor de goedkeuringsprocedure echt loopt.

Dat Reynders in het parlement aan de tand gevoeld wordt over het vooronderzoek van het Brussels parket staat als een paal boven water.

De 26 leden die voorzitster Ursula von der Leyen een post gaf in haar Europese Commissie moeten volgende week een examen afleggen in het Europees Parlement. Het drie uur durend verhoor is bepaald geen pretje. Behalve de kennis van de jobinhoud test het halfrond ook de persoonlijkheid. Mogelijke schandalen waarin een kandidaat-commissaris betrokken is, komen met zekerheid aan bod.

Het staat als een paal boven water dat Reynders aan de tand gevoeld wordt over het vooronderzoek van het Brussels parket naar mogelijke fraude en witwassen bij de aanbesteding van de Belgische ambassade in Kinshasa. Omdat Reynders verantwoordelijk wordt voor Justitie moet hij een maagdelijk blazoen hebben. De Belg wordt ook bevoegd voor de controle op en de verdediging van de rechtstaat en de democratie in de lidstaten.

Onderzoek naar belangenvermenging

De voorbije week werd Reynders al geconfronteerd met een eerste hindernis op weg naar de hoorzittingen. De commissie-Juridische Zaken van het Europees Parlement moet eerst de profielen van alle commissarissen goedkeuren. Er werd onderzocht of belangenvermenging in de nieuwe functie kan worden uitgesloten.

Alle 26 kandidaat-commissarissen moesten dus een gedetailleerd overzicht van hun financiële en andere belangen indienen. De juridische commissie van het Europees Parlement onderzocht die aangiftes achter gesloten deuren.

Die extra horde is het gevolg van een hervorming van de procedures in het Europees Parlement, die in 2017 werd goedgekeurd. De gevolgen van die hervorming zijn groot: zonder een goedkeuring van de aangifte komt er geen hoorzitting. Let wel: het onderzoek van het parlement had alleen betrekking op de ingediende financiële gegevens. De parlementaire commissie is niet bevoegd om een breder onderzoek te voeren naar bijvoorbeeld vermeende corruptie.

Reynders neemt eerste horde

Dat individuele onderzoek naar mogelijke belangenvermenging liet al dadelijk sporen na. Elf kandidaat-commissarissen kregen de vraag bijkomende uitleg te verschaffen of bepaalde controversiële aandelenpakketten te verkopen. Reynders werd verantwoording gevraagd over enkele beleggingen.

Vier zwaargewichten - onder wie de Franse Sylvie Goulard, de Spanjaard Josep Borrell en de Italiaan Paolo Gentiloni - vielen eind vorige week al uit de groep probleemgevallen. Reynders moest tot woensdag wachten op een nihil obstat van de leden van de juridische commissie.

Twee afvallers

Plumb moet zich verantwoorden voor twee leningen, samen goed voor bijna 1 miljoen euro, die ze aanging voor haar campagne, Trocsanyi voor de banden tussen zijn advocatenkantoor en de regering-Orbán.

Twee collega’s van Reynders zitten nu al in de penarie. De Roemeense Rovana Plumb en de Hongaar Laszlo Trocsanyi moesten zich donderdag persoonlijk verantwoorden bij de juridische commissie. Plumb voor twee leningen, samen goed voor bijna 1 miljoen euro, die ze aanging voor haar campagne, Trocsanyi voor de banden tussen zijn advocatenkantoor en de regering-Orbán.

De commissie Juridische Zaken oordeelde na afloop dat beide kandidaten niet door mogen naar de hoorzittingen. Voor Plumb gebeurde de stemming met een erg ruime meerderheid, voor Trocsanyi lag de stemming veel nipter. Voor beide kandidaten wordt de goedkeuringsprocedure opgeschort.

Trocsanyi reageerde woest en spreekt van een 'politieke beslissing die niet gegrond is op feiten'.

Partijpolitiek

Partijpolitiek speelt mee in het benoemingscircus. Plumb, een socialiste, en Trocsanyi, die behoort tot de centrumrechtse EVP-fractie, liggen al langer onder vuur. Plumb ontliep via haar parlementair mandaat een celstraf voor fraude en illegale tewerkstelling, Trocsanyi had als justitieminister van Orbán de hand in een rits controversiële migratiewetten. De twee grote partijen willen meestal alleen een kandidaat uit hun midden laten gaan als ook de andere partij een pion verliest.

Er zijn nu wel meerdere uitwegen mogelijk uit de impasse. De twee afvallers kunnen alsnog hun financiële aangifte zuiveren van alle verdenking van belangenconflicten. In dat geval kan de hoorzitting iets later in oktober doorgaan. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kan de betrokken lidstaten vragen een nieuwe naam voor te dragen. Of ze kan de twee een andere functie geven in de nieuwe Commissie, hoewel dat het probleem wellicht niet oplost.