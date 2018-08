Roemeense premier op ramkoers met president, bevolking en Europa

De eerste vrouwelijke premier van Roemenië ligt langs alle kanten onder vuur.

Viorica wie? Dat was wellicht de reactie van heel wat Roemenen toen president Klaus Iohannis eind januari aankondigde dat Vasilica Viorica Dancila (54) de 67ste premier werd. Veel sporen in de politiek had ze nog niet verdiend in ruim twee decennia lidmaatschap van de sociaaldemocratische PSD en na bijna tien jaar lidmaatschap van het Europees Parlement.

Voor analisten was het zonneklaar: Dancila schopte het tot eerste vrouwelijke premier van Roemenië omdat ze een vertrouweling is van Liviu Dragnea, de sterke man van de sociaaldemocraten die na een veroordeling wegens electorale fraude dat politieke ambt zelf niet mag uitoefenen.

Dancila verweet haar voormalige collega’s in het Europees Parlement ‘autistisch’ te zijn.

Ruim zes maanden later is Dancila voor de meesten van haar landgenoten geen onbekende meer. Ze trapte op veel zere tenen, al omschreef haar partijgenoot Dragnea haar bij haar aantreden als een ‘gerespecteerd lid van het Europees Parlement dat goede relaties onderhoudt met de Europese Commissie, erg bekwaam en communicatief is en nooit de confrontatie zoekt’.

Autistisch

Maar de voorbije maanden bleek daar weinig van. Dancila verweet haar voormalige collega’s in het Europees Parlement ‘autistisch’ te zijn omdat ze Europa ‘fout informeren over de Roemeense hervorming van justitie’. Die hervorming, die volgens tegenstanders de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het gedrang brengt, leidde ook tot bezorgde reacties bij de Europese Commissie.

Schermvullende weergave Tienduizenden Roemenen eisten de voorbije dagen de val van de regering. ©AFP

Dancila haalde zich ook de woede van de Montenegrijnse autoriteiten op de hals door hun hoofdstad Podgorica te verwarren met het Kosovaarse Pristina. Maar bovenal kreeg de sociaaldemocratische premier het aan de stok met de centrumrechtse president Iohannis. Die stelde het niet op prijs dat Dancila meer dan eens haar kat stuurde naar overleg. Eind april liepen de spanningen zo hoog op dat Iohannis het ontslag eiste van zijn premier.

De rechtstreekse aanleiding was een geheim document over de verhuizing van de Roemeense ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dancila gaf daarvoor groen licht zonder Iohannis te consulteren, ook al heeft de president volgens de grondwet het laatste woord over het buitenlands beleid. Het verleidde Iohannis tot de uitspraak: ‘Dancila is ongeschikt voor het premierschap.’

Demonstraties

4 miljoen De voorbije 15 jaar trokken zowat 4 miljoen van de 20 miljoen Roemenen weg op zoek naar een beter leven elders in Europa.

Tot die conclusie lijken nu ook heel wat Roemeense burgers gekomen. De afgelopen dagen trokken ze met tienduizenden de straat op om het ontslag te eisen van de regering. Er klonken slogans als ‘Justitie, geen corruptie’ en ‘De regering moet weg’. In de nacht van vrijdag op zaterdag liepen die demonstraties in de hoofdstad Boekarest uit de hand. Bij gewelddadige confrontaties tussen betogers en ordediensten raakten zeker 450 mensen gewond.

Iohannis greep de incidenten aan om een nieuwe aanval op de premier en haar regering te lanceren. ‘De sociaaldemocraten storten het land in chaos en wanorde’, zei hij. Dancila en co. zijn zich van geen kwaad bewust.